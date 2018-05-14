НАБУ провело обыск на фирме, принадлежавшей соратнику Ляшко

2146 просмотров
Понедельник, 14 мая 2018, 11:55

Детективы Национального антикоррупционного бюро провели обыск в помещениях частного предприятия "Грин Грей" в рамках уголовного производства по факту возможного декларирования недостоверной информации народного депутата Радикальной партии Сергея Скуратовского.

Об этом говорится в решении Соломенского районного суда города Киева, сообщает 14 мая "Слово и Дело".

В судебном решении указывается, что в конце апреля НАБУ провело обыск в помещениях ЧП "Грин Грей" и изъяло некоторые документы.

В связи с этим детективы просили наложить арест на изъятое. Однако суд отказал бюро, поскольку в ходатайстве не были предоставлены необходимые для ареста документы.

По информации Bihus.info, компанией "Грин Грей" ранее владел сам политик, однако после получения мандата Скуратовский переписал компанию на жену Людмилу, а руководителем назначил своего помощника Александра Конихова.

В то же время после запросов журналистов конечный бенефициар изменился - вместо Людмилы Скуратовский владельцем числилась общественная организация "Реформы в строительстве".

Отмечалось, что Скуратовский, который возглавляет комитет по вопросам строительства, 3 года подряд не декларировал строительный бизнес, записанный на жену.

Темы: Радикальная партия НАБУ
powered by lun.ua
По теме
Мосийчук требует экстрадиции исполнителей покушения на него 5 апреля 2018, 14:20
В НАБУ не рассказывают подробностей следствия по лотерейным выигрышам Ляшко 23 марта 2018, 11:53
Депутаты Порошенко и Ляшко хотели под себя переписать УПК - нардеп 16 марта 2018, 18:14
Все новости
Главные новости
В обращении Дейдея к Луценко нашли признаки коррупции
Порошенко: За выборы Путина в Крыму Совет ЕС ввел санкции для 5 человек
ДТП в Беларуси: Двое детей из Украины остаются в тяжелом состоянии
Глава Нацкомиссии: Формула "Роттердам+" адекватна и прозрачна
Все новости
семья

Кто она, кроме мамы? Поставьте ей эти 38 вопросов

социум

Как пара покинула столицу и получает удовольствие от жизни в деревне