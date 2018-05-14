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НАБУ провело обыск на фирме, принадлежавшей соратнику Ляшко

Понедельник, 14 мая 2018, 11:55

Детективы Национального антикоррупционного бюро провели обыск в помещениях частного предприятия "Грин Грей" в рамках уголовного производства по факту возможного декларирования недостоверной информации народного депутата Радикальной партии Сергея Скуратовского.

Об этом говорится в решении Соломенского районного суда города Киева, сообщает 14 мая "Слово и Дело".

В судебном решении указывается, что в конце апреля НАБУ провело обыск в помещениях ЧП "Грин Грей" и изъяло некоторые документы.

В связи с этим детективы просили наложить арест на изъятое. Однако суд отказал бюро, поскольку в ходатайстве не были предоставлены необходимые для ареста документы.

По информации Bihus.info, компанией "Грин Грей" ранее владел сам политик, однако после получения мандата Скуратовский переписал компанию на жену Людмилу, а руководителем назначил своего помощника Александра Конихова.

В то же время после запросов журналистов конечный бенефициар изменился - вместо Людмилы Скуратовский владельцем числилась общественная организация "Реформы в строительстве".

Отмечалось, что Скуратовский, который возглавляет комитет по вопросам строительства, 3 года подряд не декларировал строительный бизнес, записанный на жену.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Радикальная партияНАБУ
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