НАБУ провело обыск на фирме, принадлежавшей соратнику Ляшко

Детективы Национального антикоррупционного бюро провели обыск в помещениях частного предприятия "Грин Грей" в рамках уголовного производства по факту возможного декларирования недостоверной информации народного депутата Радикальной партии Сергея Скуратовского.



Об этом говорится в решении Соломенского районного суда города Киева, сообщает 14 мая "Слово и Дело".



В судебном решении указывается, что в конце апреля НАБУ провело обыск в помещениях ЧП "Грин Грей" и изъяло некоторые документы.



В связи с этим детективы просили наложить арест на изъятое. Однако суд отказал бюро, поскольку в ходатайстве не были предоставлены необходимые для ареста документы.



По информации Bihus.info, компанией "Грин Грей" ранее владел сам политик, однако после получения мандата Скуратовский переписал компанию на жену Людмилу, а руководителем назначил своего помощника Александра Конихова.



В то же время после запросов журналистов конечный бенефициар изменился - вместо Людмилы Скуратовский владельцем числилась общественная организация "Реформы в строительстве".



Отмечалось, что Скуратовский, который возглавляет комитет по вопросам строительства, 3 года подряд не декларировал строительный бизнес, записанный на жену.