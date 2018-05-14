У Білорусі затримали українського водія, який потрапив у ДТП з дітьми

У Білорусі порушили кримінальну справу проти українського водія мікроавтобуса, який вранці 13 травня потрапив у ДТП біля білоруського Каменця, внаслідок чого одна дитина загинула, ще шестеро поранені, з них двоє – у тяжкому стані.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Зазначається, що наразі водія затримали, вирішують питання про запобіжний захід.

У виданні додають, що справу порушили за статтею "порушення правил дорожнього руху, що призвело з необережності смерть людини".

У Слідчому комітеті Білорусі повідомили, що далі встановлюють обставини ДТП в Кам'янецькому районі.

За даними слідства, о 7-ій ранку 13 травня громадянин України, 1976 року народження, керуючи автомобілем Renault Master, рухався по автодорозі Р-98 "Песчатка-Кам'янець-Шерешево-Свіслоч" і допустив зіткнення з навантажувачем "Амкодор 332С01", що рухався в попутному напрямку.

Внаслідок цього шість пасажирів автомобіля Renault, громадяни України у віці 13-15 років, зазнали тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості і госпіталізовані, двоє з них перебувають у тяжкому стані.

Ще один пасажир – 12-річний громадянин України – помер від отриманих травм на місці ДТП.

Слідство вважає, що водій Renault Master проявив неуважність до дорожньої ситуації і не встиг уникнути зіткнення.

Зазначається, що цей автомобіль був у числі чотирьох транспортних засобів, які перевозили додому в Україну підлітків, які брали участь в спортивних змаганнях в Польщі. Три інших мікроавтобуса обігнали цей же навантажувач раніше без пригод, про що свідчать покази пасажирів цих машин.

До українських дітей, що потрапили у ДТП, до Білорусі приїхали батьки, але лікарі ще не відпускають їх додому.

Раніше президент Петро Порошенко доручив дипломатам і медикам надати всю необхідну допомогу постраждалим в результаті ДТП в Білорусі за участю дітей з української футбольної команди.

13 травня начальник управління Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич повідомив, що в ДТП у Білорусі загинув один громадянин України, постраждали шестеро, двоє з них перебувають у важкому стані. Двох потерпілих можуть транспортувати до Бреста.

Група дітей поверталася з Польщі через Білорусь до Сумської області. Аварія сталася 13 травня близько 7:00 години на 54 км автодороги Р-98 "Кам'янець-Шерешево-Свислочь", поблизу с.Мартинюки.

Консул України у Бресті виїхав на місце події та відвідав потерпілих у лікарні.