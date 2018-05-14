В Беларуси задержали украинского водителя, который попал в ДТП с детьми

В Беларуси возбудили уголовное дело против украинского водителя микроавтобуса, который утром 13 мая попал в ДТП возле белорусского Каменца, в результате чего один ребенок погиб, еще шестеро ранены, из них двое - в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Отмечается, что в настоящее время водителя задержали, решается вопрос о мере пресечения.

В издании добавляют, что дело возбудили по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека".

В Следственном комитете Беларуси сообщили, что дальше устанавливают обстоятельства ДТП в Каменецком районе.

По данным следствия, в 7 часов утра 13 мая гражданин Украины, 1976 года рождения, управляя автомобилем Renault Master, двигался по автодороге Р-98 "Песчатка-Каменец-Шерешево-Свислочь" и допустил столкновение с погрузчиком "Амкодор 332С01", который двигался в попутном направлении.

В результате шесть пассажиров автомобиля Renault, граждане Украины в возрасте 13-15 лет, получили телесные повреждения разной степени тяжести и госпитализированы, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Еще один пассажир - 12-летний гражданин Украины - скончался от полученных травм на месте ДТП.

Следствие считает, что водитель Renault Master проявил невнимательность к дорожной ситуации и не успел избежать столкновения.

Отмечается, что этот автомобиль был в числе четырех транспортных средств, перевозивших домой в Украину подростков, участвовавших в спортивных соревнованиях в Польше. Три других микроавтобуса обогнали этот же погрузчик ранее без приключений, о чем свидетельствуют показания пассажиров этих машин.

К украинским детям, попавших в ДТП, в Беларусь приехали родители, но врачи еще не отпускают их домой.

Ранее президент Петр Порошенко поручил дипломатам и медикам оказать всю необходимую помощь пострадавшим в результате ДТП в Беларуси с участием детей из украинской футбольной команды.

13 мая начальник управления Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич подтвердил информацию, что в ДТП в Беларуси погиб один гражданин Украины, пострадали шесть, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Двух пострадавших могут транспортировать в Брест.

Группа детей возвращалась из Польши через Беларусь в Сумскую область. Авария произошла 13 мая около 7:00 на 54 км автодороги Р-98 "Каменец-Шерешево-Свислочь", вблизи с.Мартынюки.

Консул Украины в Бресте выехал на место происшествия и посетил пострадавших в больнице.