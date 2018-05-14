Геращенко: На Донбасі зникли десятки українців, але бойовики про них мовчать

Представник України у гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу Ірина Геращенко заявила, що бойовики ОРДЛО підтверджують наявність у них лише 14 українських заручників.

Про це вона сказала у коментарі журналістам в Києві, передає "Укрінформ".

"Бойовики на сьогодні підтверджують лише 14 українців у себе, серед них 8 військових. Так само кілька цивільних вони підтверджують. Але ми не можемо знайти десятки українців, як так чи інакше утримуються на окупованих територіях", - сказала Геращенко.

За її словами, президент та міжнародні партнери мають говорити не просто про звільнення заручників, а про конкретні прізвища.

Раніше Ірина Геращенко повідомляла, що бойовики ОРДЛО, контрольовані Росією, вимагають передати їм понад 80 засуджених найманців в обмін на 15 ув’язнених українців.

Як повідомляли російські ЗМІ, Тристороння контактна група щодо Донбасу на зустрічі 4 травня в Мінську мала визначити параметри чергового великого обміну полоненими.

Зокрема, співголова Росії в контактній групі Борис Гризлов заявляв про чергову "можливість великого обміну найближчим часом" за форматом "всіх на всіх".