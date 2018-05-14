Геращенко: На Донбасі зникли десятки українців, але бойовики про них мовчать

1351 перегляд
Понеділок, 14 травня 2018, 19:08

Представник України у гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу Ірина Геращенко заявила, що бойовики ОРДЛО підтверджують наявність у них лише 14 українських заручників.

Про це вона сказала у коментарі журналістам в Києві, передає "Укрінформ".

"Бойовики на сьогодні підтверджують лише 14 українців у себе, серед них 8 військових. Так само кілька цивільних вони підтверджують. Але ми не можемо знайти десятки українців, як так чи інакше утримуються на окупованих територіях", - сказала Геращенко.

За її словами, президент та міжнародні партнери мають говорити не просто про звільнення заручників, а про конкретні прізвища.

Раніше Ірина Геращенко повідомляла, що бойовики ОРДЛО, контрольовані Росією, вимагають передати їм понад 80 засуджених найманців в обмін на 15 ув’язнених українців.

Як повідомляли російські ЗМІ, Тристороння контактна група щодо Донбасу на зустрічі 4 травня в Мінську мала визначити параметри чергового великого обміну полоненими.

Зокрема, співголова Росії в контактній групі Борис Гризлов заявляв  про чергову "можливість великого обміну найближчим часом" за форматом "всіх на всіх".

Українська правда
Теми: Геращенко Донбас ОРДЛО заручники
powered by lun.ua
По темі
Геращенко: включення Рубана до списків обміну ускладнює переговори 12 травня 2018, 18:25
Кремль проігнорував пропозицію України обміняти 23 росіян 18 квітня 2018, 18:29
Геращенко: бойовики не приховували дружнього ставлення до Рубана 9 березня 2018, 20:21
Усі новини
Головні новини
В СБУ розповіли, що попередили викрадення росіянина спецслужбами РФ
У Єрусалимі на тлі протестів відкрили посольство США, перенесене з Тель-Авіва
Мінкульт Франції показав карту з "російським" Севастополем
У Міносвіти обурились через практику студентів в окупованому Криму
Усі новини
у топі

10 фільмів про боротьбу жінок за свої права

Фото

11 веселих коміксів про проблеми дівчат