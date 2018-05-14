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Геращенко: На Донбассе исчезли десятки украинцев, но боевики о них молчат

Понедельник, 14 мая 2018, 19:08

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу Ирина Геращенко заявила, что боевики ОРДЛО подтверждают наличие у них лишь 14 украинских заложников.

Об этом она сказала в комментарии журналистам в Киеве, передает "Укринформ".

"Боевики сегодня подтверждают лишь 14 украинцев у себя, среди них 8 военных. Так же, несколько гражданских они подтверждают. Но мы не можем найти десятки украинцев, которые так или иначе содержатся на оккупированных территориях", - сказала Геращенко.

По ее словам, президент и международные партнеры должны говорить не просто об освобождении заложников, а о конкретных фамилиях.

Ранее Ирина Геращенко сообщала, что боевики ОРДЛО, контролируемые Россией, требуют передать им более 80 осужденных наемников в обмен на 15 заключенных украинцев.

Как сообщали российские СМИ, Трехсторонняя контактная группа по Донбассу на встрече 4 мая в Минске должна была определить параметры очередного крупного обмена пленными.

В частности, сопредседатель России в контактной группе Борис Грызлов заявлял об очередной "возможности большого обмена в ближайшее время" по формату "всех на всех".

Украинская правда

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Темы: ГеращенкоДонбассОРДЛОзаложники
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