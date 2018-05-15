Суд  не зміг почати розгляд справи бойовика Лусваргі

Суд у справі бразильця Рафаеля Лусваргі, якого в Україні звинувачують в участі в незаконних збройних формуваннях, перенесли на 12 червня.

Адвокат іноземця Валентин Рибін не прийшов до Павлоградського суду на Дніпропетровщині, повідомляє Радіо Свобода.

"Дата збіглася з іншим судовим засіданням, яке вимагало присутності", - йдеться в заяві Рибіна.

15 травня суд мав розпочати розгляд справи по суті.

Повідомляється, що залежно від того, чи визнає Лусваргі свою провину, судовий процес відбуватиметься у загальному (з вивченням всіх доказів і допитом всіх свідків) або скороченому порядку.

7 травня Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області постановив арештувати на 60 діб бразильця Лусваргі, який воював на боці бойовиків ОРДО, він перебуватиме під вартою до 5 липня у СІЗО Дніпра.

Наприкінці квітня журналісти Радіо Свобода знайшли Рафаеля Лусваргі у чоловічому Свято-Покровському Голосіївському монастирі УПЦ (Московського патріархату). 4 травня праворадикали передали Лусваргі Службі безпеки України.

Як повідомлялося, у жовтні 2016 року Лусваргі затримали співробітники СБУ під час перетину державного кордону України в терміналі D міжнародного аеропорту "Бориспіль".

У січні 2017 року Печерський районний суд Києва визнав бразильця винним у створенні терористичної організації, створенні непередбачених законом збройних формувань і призначили покарання у вигляді 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Він став першим іноземцем не з Росії, засудженим Києвом за участь у війні на Донбасі.

У серпні 2017 року Апеляційний суд Києва скасував вирок і повернув справу Лусваргі на новий розгляд.

15 лютого 2018 року Верховний суд територіальну підсудність кримінального провадження визначив за Павлоградським міськрайонним судом Дніпропетровської області.

Журналісти програми "Радіо Свобода Донбас.Реалії" виявили, що Лусваргі, який колись обіцяв "дійти до Києва і закінчити війну", штурмував Дебальцеве і зазнав поранення під Донецьким аеропортом, перебуває на волі. Представники націоналістичних організацій схопили Лусваргі у Києві.