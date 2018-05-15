Суд не смог начать рассмотрение дела боевика Лусварги

Суд по делу бразильца Рафаэля Лусварги, которого в Украине обвиняют в участии в незаконных вооруженных формированиях, перенесли на 12 июня.

Адвокат иностранца Валентин Рыбин не пришел в Павлоградский суд Днепропетровской области, который рассматривает дело, сообщает Радио Свобода.

"Дата совпала с другим судебным заседанием, которое требовало присутствия", - говорится в заявлении Рыбина.

15 мая суд должен был начать рассмотрение дела по существу.

Сообщается, что в зависимости от того, признает ли Лусварги свою вину, судебный процесс будет проходить в общем (с изучением всех доказательств и допросом всех свидетелей) или сокращенном порядке.

7 мая Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области постановил арестовать на 60 суток бразильца Лусварги, который воевал на стороне боевиков ОРДО, он будет находиться под стражей до 5 июля в СИЗО Днепра.

Как сообщалось, в октябре 2016 г. Лусварги задержали сотрудники СБУ во время пересечения границы Украины в терминале D международного аэропорта "Борисполь".

В январе 2017 г. Печерский райсуд Киева признал бразильца виновным в создании террористической организации, создании непредвиденных законом вооруженных формирований и назначили наказание в виде 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Он стал первым иностранцем не из России, осужденным Киевом за участие в войне на Донбассе.

В августе 2017 г. Апелляционный суд Киева отменил приговор и вернул дело Лусварги на новое рассмотрение.

15 февраля 2018 Верховный суд территориальную подсудность уголовного производства определил за Павлоградским городским судом Днепропетровской области.

Журналисты программы "Радио Свобода Донбас.Реалии" обнаружили, что Лусварги, который когда-то обещал "дойти до Киева и закончить войну", штурмовал Дебальцево и получил ранение Донецким аэропортом, находится на свободе. Представители националистических организаций схватили Лусварги в Киеве.