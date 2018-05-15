Керівник "РИА Новости" Україна має медаль від Путіна – СБУ

Служба безпеки проводить 5 санкціонованих обшуків у справі журналістів українського відділення "РИА Новости", підставами є підозра у веденні підривної діяльності.

Про це на брифінгу повідомили представники СБУ.

"5 санкціонованих обшуків в офісах, редакціях, прес-центрах "РИА Новости Украина", а також у місцях мешкання – два в офісах, три за домашніми адресами... На даний час попередня кваліфікація – державна зрада", – наголосив Віктор Кононенко.

За його словами, керівник відділення Кирило Вишинський отримав завдання від російської влади для проведення підривних інформаційних акцій в анексованому Криму, а пізніше для підтримки "Л/ДНР"

За свою діяльність, за даними СБУ, Вишинський був нагороджений державною нагородою та отримував стабільне фінансування – 50 тисяч євро на місяць.

"За цю діяльність Вишинський нагороджений закритим указом президента Росії медаллю "За повернення Криму"", – зазначив Кононенко.

"Ті речі, які були ви'явлені сьогодні – ті самі медалі, які отримував Вишинський за свою підривну діяльність в Україні, вилучили. До офісу українського омбудсмена Людмили Денісової вже звернулася російська колега щодо захисту громадянина РФ", – зазначив він

За його словами, в ході обшуків було також знайдено паспорт громадянина Росії, тобто є факт подвійного громадянства.

"Поки що вони (журналісти -ред.) будуть проходити у статусі свідків – близько двох десятків осіб. Це громадяни України", – наголосив представник СБУ.

Видання "РИА Новости Україна" почало працювати в Україні задовго до Революції Гідності. Його журналісти акредитовані в тому числі і в Верховну Раду.



Служба безпеки України 15 травня проводить обшуки в офісі російського інформагентства в Києві.



В СБУ заявили, що "розкрили діяльність мережі медіаструктури, підконтрольної Росії".



Гендиректор російської пропагандистської медіагрупи "Россия сегодня" Дмитро Кисельов зажадав, щоб українська влада негайно звільнила затриманого Вишинського і пригрозив поскаржитися в ОБСЄ.