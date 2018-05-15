Руководитель "РИА Новости" Украина имеет медаль от Путина – СБУ

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Вторник, 15 мая 2018, 14:58

Служба безопасности проводит 5 санкционированных обысков по делу журналистов украинского отделения "РИА Новости", основанием является подозрение в ведении подрывной деятельности.

Об этом на брифинге сообщили представители СБУ.

"5 санкционированных обысков в офисах, редакциях, пресс-центрах "РИА Новости-Украина", а также в местах проживания - два в офисах, три по домашним адресам... В настоящее время предварительная квалификация - государственная измена", - подчеркнул Виктор Кононенко.

 

По его словам, руководитель отделения Кирилл Вышинский получил задание от российских властей для проведения подрывных информационных акций в аннексированном Крыму, а позже для поддержки "Л/ДНР".

За свою деятельность, по данным СБУ, Вышинский был награжден государственной наградой и получал стабильное финансирование - 50 000 евро в месяц.

 

"За эту деятельность Вышинский награжден закрытым указом президента России медалью "За возвращение Крыма"", - отметил Кононенко.

"Те вещи, которые были обнаружены сегодня - те же медали, которые получал Вышинский за свою подрывную деятельность в Украине, изъты. В офис украинского омбудсмена Людмилы Денисовой уже обратилась российская коллега по защите гражданина РФ", - отметил он

По его словам, в ходе обысков был также найден паспорт гражданина России, то есть присутствует факт двойного гражданства.

"Пока они (журналисты ред.) будут проходить в статусе свидетелей - около двух десятков человек. Это граждане Украины", - подчеркнул представитель СБУ.

Издание "РИА Новости Украина" начало работать в Украине задолго до Революции Достоинства. Его журналисты аккредитованы в частности и в Верховную Раду.

Служба безопасности Украины 15 мая проводит обыски в офисе российского информагентства в Киеве.

В СБУ заявили, что "раскрыли деятельность сети медиаструктур, подконтрольных России".

Гендиректор российской пропагандисткой медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев потребовал, чтобы украинские власти немедленно освободили задержанного Вышинского и пригрозил пожаловаться в ОБСЕ.

Валентина Романенко, УП
Темы: СМИ Росcия СБУ
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