Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Руководитель "РИА Новости" Украина имеет медаль от Путина – СБУ

Вторник, 15 мая 2018, 14:58

Служба безопасности проводит 5 санкционированных обысков по делу журналистов украинского отделения "РИА Новости", основанием является подозрение в ведении подрывной деятельности.

Об этом на брифинге сообщили представители СБУ.

"5 санкционированных обысков в офисах, редакциях, пресс-центрах "РИА Новости-Украина", а также в местах проживания - два в офисах, три по домашним адресам... В настоящее время предварительная квалификация - государственная измена", - подчеркнул Виктор Кононенко.

 

По его словам, руководитель отделения Кирилл Вышинский получил задание от российских властей для проведения подрывных информационных акций в аннексированном Крыму, а позже для поддержки "Л/ДНР".

За свою деятельность, по данным СБУ, Вышинский был награжден государственной наградой и получал стабильное финансирование - 50 000 евро в месяц.

 
На фото, обнародованном СБУ, - "Орден за заслуги перед отечеством" 1 степени. Медаль "За возвращение Крыма" показали позже

"За эту деятельность Вышинский награжден закрытым указом президента России медалью за возвращение Крыма", - отметил Кононенко.

"Те вещи, которые были обнаружены сегодня - те же медали, которые получал Вышинский за свою подрывную деятельность в Украине, изъяты. В офис украинского омбудсмена Людмилы Денисовой уже обратилась российская коллега по защите гражданина РФ", - отметил он

По его словам, в ходе обысков был также найден паспорт гражданина России, то есть присутствует факт двойного гражданства.

"Пока они (журналисты ред.) будут проходить в статусе свидетелей - около двух десятков человек. Это граждане Украины", - подчеркнул представитель СБУ.

Издание "РИА Новости Украина" начало работать в Украине задолго до Революции Достоинства. Его журналисты аккредитованы в частности и в Верховную Раду.

Служба безопасности Украины 15 мая проводит обыски в офисе российского информагентства в Киеве.

В СБУ заявили, что "раскрыли деятельность сети медиаструктур, подконтрольных России".

Гендиректор российской пропагандисткой медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев потребовал, чтобы украинские власти немедленно освободили задержанного Вышинского и пригрозил пожаловаться в ОБСЕ.

Валентина Романенко, УП
Темы: СМИРосcияСБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Все новости...
СМИ
СМИ узнали детали нового пакета помощи для Украины от Германии
В Чечне назвали "диверсией" избиение журналистки и адвоката
Сломали пальцы и уничтожили документы: в Чечне жестоко избили журналистку и адвоката
Последние новости
06:07
Израиль разрушил сеть туннелей ХАМАСа в Газе
05:31
ФотоРазрушения в многоэтажке Киева вызвал российский дрон, два человека ранены – КГВА 
04:57
В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW
04:01
ISW зафиксировал, что российские войска продвинулись на северо-западном фланге Авдеевки
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
Все новости...
Реклама: