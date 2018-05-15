Агентстсво "РИА Новости Украина" скоїло державну зраду – ГПУ

2695 переглядів
Вівторок, 15 травня 2018, 14:52

Генпрокуратура має докази, що свідчать про державну зраду у діях російського інформагентства "РИА Новости Украина".

Про це він повідомив у Facebook.

"Після заборони нащадків Геббельса з Рашатудей російські державні пропагандони відкрили в Києві "РИА новости Украина", - пише він.

За словами голови ГПУ, прокуратура Криму та СБУ перейшли до активної фази знешкодження антиукраїнської діяльності чергової російської медіа структури.

"Слідство має докази виконання добре проплачених антиукраїнських атак цією структурою, участі громадян України (які одночасно отримали громадянство РФ) в цій дезінформаційній війні. Дії даних осіб підпадають під ознаки статті 111 КК - державна зрада", - наголосив генпрокурор.

Доповнюється...

Теми: Луценко ЗМІ Росія Крим Генпрокуратура
powered by lun.ua
По темі
Нардепи спробують скасувати закон, який дозволив Луценку очолити ГПУ 15 травня 2018, 14:11
У зверненні Дейдея до Луценка знайшли ознаки корупції 14 травня 2018, 12:47
Луценко сказав, коли внесе подання ще на трьох нардепів 11 травня 2018, 14:31
Усі новини
Головні новини
Агентстсво "РИА Новости Украина" скоїло державну зраду – ГПУ
СММ ОБСЄ: Вогонь у відповідь – це теж порушення домовленостей
На АЗС зросли ціни на бензин і дизпальне
Проїзд у метро Києва подорожчає до 8 гривень
Усі новини
Фото

Фото дня: Випускники "одягнули" школу у вишиванку

київ

На Лісовому масиві запрацював кінотеатр під відкритим небом