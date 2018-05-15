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Агентство "РИА Новости Украина" скоїло державну зраду – ГПУ

Вівторок, 15 травня 2018, 14:52
Агентство РИА Новости Украина скоїло державну зраду – ГПУ

Генпрокуратура має докази, що свідчать про державну зраду у діях російського інформагентства "РИА Новости Украина".

Про це повідомив у Facebook генеральний прокурор Юрій Луценко.

"Після заборони нащадків Геббельса з Рашатудей російські державні пропагандони відкрили в Києві "РИА новости Украина", - пише він.

За словами голови ГПУ, прокуратура Криму та СБУ перейшли до активної фази знешкодження антиукраїнської діяльності чергової російської медіа структури.

"Слідство має докази виконання добре проплачених антиукраїнських атак цією структурою, участі громадян України (які одночасно отримали громадянство РФ) в цій дезінформаційній війні. Дії даних осіб підпадають під ознаки статті 111 КК - державна зрада", - наголосив генпрокурор.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України проводить обшуки в офісі російського інформагентства в Києві, затримали директора українського відділу "РИА Новости" Кирила Вишинського.

Пізніше в агентстві повідомили, що в їхньому офісі в Києві проходять обшуки.

В СБУ заявили, що "розкрили діяльність мережі медіаструктури, підконтрольної Росії".

А гендиректор російської пропагандистської медіагрупи "Росія сьогодні" Дмитро Кисельов зажадав, щоб українська влада негайно звільнила затриманого Вишинського і пригрозив поскаржитися в ОБСЄ.

У Путіна Україні пригрозили "заходами у відповідь".

За даними СБУ, керівник "РИА Новости Украина" має медаль від президента РФ Володимира Путіна.

Українська правда
Теми: ЛуценкоЗМІРосіяКримГенпрокуратура
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