Генпрокуратура має докази, що свідчать про державну зраду у діях російського інформагентства "РИА Новости Украина".

Про це він повідомив у Facebook.

"Після заборони нащадків Геббельса з Рашатудей російські державні пропагандони відкрили в Києві "РИА новости Украина", - пише він.

За словами голови ГПУ, прокуратура Криму та СБУ перейшли до активної фази знешкодження антиукраїнської діяльності чергової російської медіа структури.

"Слідство має докази виконання добре проплачених антиукраїнських атак цією структурою, участі громадян України (які одночасно отримали громадянство РФ) в цій дезінформаційній війні. Дії даних осіб підпадають під ознаки статті 111 КК - державна зрада", - наголосив генпрокурор.

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