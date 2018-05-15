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Суд у Сімферополі залишив Рамазанова під вартою

Вівторок, 15 травня 2018, 22:46

Сімферопольський райсуд в окупованому Криму залишив під вартою обвинуваченого в екстремізмі Ісмаїла Рамазанова до 16 червня.

Про це повідомляє "Крим.Реалії".

"За весь час, що Рамазанов під арештом, а це вже майже чотири місяці, жодних слідчих дій із ним не проводились. Проте, вчергове суд вирішив, що клопотання слідчого обґрунтоване", – розповів адвокат Рамазанова Олексій Ладін.

Рішення винесла суддя Ганна Тимофєєва за клопотанням слідчого Аліси Глухової.

Попереднє судове засідання у справі Ісмаїла Рамазанова перервали через повідомлення про мінування будівлі Сімферопольського райсуду.

23 січня російські силовики обшукали будинок кримського татарина Ісмаїла Рамазанова, якого звинуватили в пропаганді екстремізму.

24 січня підконтрольний Кремлю Сімферопольський райсуд заарештував Рамазанова на 30 діб.

В "суді" йому не надали медичну допомогу, незважаючи на його скарги на біль.

19 лютого йому продовжили арешт до 18 березня.

16 квітня Рамазанову знову продовжили арешт до 18 травня.

Теми: Криманексіясуд
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