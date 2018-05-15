Суд в Симферополе оставил Рамазанова под стражей

31 просмотр
Вторник, 15 мая 2018, 22:46

Симферопольский райсуд в оккупированном Крыму оставил под стражей обвиняемого в экстремизме Исмаила Рамазанова до 16 июня.

Об этом сообщает "Крым.Реалии".

"За все время, что Рамазанов под арестом, а это уже почти четыре месяца, никаких следственных действий с ним не проводилось. Однако, в очередной раз суд решил, что ходатайство следователя обосновано", - рассказал адвокат Рамазанова Алексей Ладин.

Решение вынесла судья Анна Тимофеева по ходатайству следователя Алисы Глуховой.

Предыдущее судебное заседание по делу Исмаила Рамазанова прервали из-за сообщения о минировании здания Симферопольского райсуда.

23 января российские силовики обыскали дом крымского татарина Исмаила Рамазанова, которому предъявили обвинение в пропаганде экстремизма.

24 января подконтрольный Кремлю Симферопольский райсуд арестовал Рамазанова на 30 суток.

В "суде" ему не оказали медицинскую помощь, несмотря на его жалобы на боль.

19 февраля ему продлили арест до 18 марта.

16 апреля Рамазанову снова продлили арест до 18 мая. 

Темы: Крым аннексия суд
powered by lun.ua
По теме
Главные новости дня – за 60 секунд 15 мая 2018, 21:04
МИД: С мостом или без него, Крым - украинский 15 мая 2018, 18:18
В “суде” Крыма допросили свидетелей по делу Балуха. Он написал письмо 15 мая 2018, 17:27
Все новости
Главные новости
Главные новости дня – за 60 секунд
Представление на Дунаева касается 10 незадекларированных компаний
Руководителю "РИА Новости-Украина" объявлено о подозрении в госизмене
НАПК вынесло предписание Реве
Все новости
семья

25 важных фотографий, которые вам стоит снять в первый год ребенка

соцсети

Чем больше вы используете Facebook, тем хуже себя чувствуете