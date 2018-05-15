Суд в Симферополе оставил Рамазанова под стражей
Симферопольский райсуд в оккупированном Крыму оставил под стражей обвиняемого в экстремизме Исмаила Рамазанова до 16 июня.
Об этом сообщает "Крым.Реалии".
"За все время, что Рамазанов под арестом, а это уже почти четыре месяца, никаких следственных действий с ним не проводилось. Однако, в очередной раз суд решил, что ходатайство следователя обосновано", - рассказал адвокат Рамазанова Алексей Ладин.
Решение вынесла судья Анна Тимофеева по ходатайству следователя Алисы Глуховой.
Предыдущее судебное заседание по делу Исмаила Рамазанова прервали из-за сообщения о минировании здания Симферопольского райсуда.
23 января российские силовики обыскали дом крымского татарина Исмаила Рамазанова, которому предъявили обвинение в пропаганде экстремизма.
24 января подконтрольный Кремлю Симферопольский райсуд арестовал Рамазанова на 30 суток.
В "суде" ему не оказали медицинскую помощь, несмотря на его жалобы на боль.
19 февраля ему продлили арест до 18 марта.
16 апреля Рамазанову снова продлили арест до 18 мая.