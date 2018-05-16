Керівника порталу "РИА Новости Украины" везуть у Херсон

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Середа, 16 травня 2018, 08:53

Українська влада почала етапування керівника порталу "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського з Києва до Херсона для обрання запобіжного заходу.

Про це його адвокат повідомив телефоном "РИА Новости".

У Херсоні розташовано офіс української прокуратури Автономної республіки Крим, яка веде справу Вишинського.

Спецслужби підозрюють Вишинського, у якого є громадянство Росії і України, в державній зраді.

Керівника української версії російського агентства, зокрема, звинуватили в підтримці самопроголошених Донецької і Луганської народних республік.

За словами заступника голови СБУ Віктора Кононенка, для проведення підривної діяльності Вишинський щомісяця отримував із Росії стабільне фінансування в сумі 53 тисяч євро.

15 травня Служба безпеки України провела обшуки в офісі "РИА Новости Украина", в квартирі кореспондента "РИА Новости Україна" Людмили Лисенко і в квартирі глави представництва "РИА Новости Україна" Андрія Бородіна.

Їх викликали на допит в СБУ.

Бородін пізніше вийшов на зв'язок із редакцією і повідомив, що в нього вдома багато годин велися слідчі дії. Він додав, що його не затримували і не пред'являли звинувачень.

Вишинського ж затримали. У нього виявили паспорт громадянина РФ і російську нагороду.

Теми: ЗМІ
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