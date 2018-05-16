Руководителя портала "РИА Новости Украины" везут в Херсон

Украинские власти начали этапирование руководителя портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского из Киева в Херсон для избрания меры пресечения.

Об этом его адвокат сообщил по телефону "РИА Новости".

В Херсоне находится офис украинской прокуратуры Автономной республики Крым, которая ведет дело Вышинского.

Спецслужбы подозревают Вышинского, у которого есть гражданство России и Украины, в госизмене.

Главу украинской версии российского агентства, в частности, обвинили в поддержке самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

По словам замглавы СБУ Виктора Кононенко, для проведения подрывной деятельности Вышинский ежемесячно получал из России стабильное финансирование в сумме 53 тысяч евро.

15 мая Служба безопасности Украины провела обыски в офисе "РИА Новости Украина", в квартире корреспондента "РИА Новости Украина" Людмилы Лысенко и в квартире главы представительства "РИА Новости Украина" Андрея Бородина.

Их вызвали на допрос в СБУ.

Бородин позднее вышел на связь с редакцией и сообщил, что у него дома много часов велись следственные действия. Он добавил, что его не задерживали и не предъявляли обвинений.

Вышинского же задержали. У него обнаружили паспорт гражданина РФ и российскую награду.