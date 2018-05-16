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Руководителя портала "РИА Новости Украины" везут в Херсон

Среда, 16 мая 2018, 08:53
Руководителя портала РИА Новости Украины везут в Херсон

Украинские власти начали этапирование руководителя портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского из Киева в Херсон для избрания меры пресечения.

Об этом его адвокат сообщил по телефону "РИА Новости".

В Херсоне находится офис украинской прокуратуры Автономной республики Крым, которая ведет дело Вышинского.

Спецслужбы подозревают Вышинского, у которого есть гражданство России и Украины, в госизмене.

Главу украинской версии российского агентства, в частности, обвинили в поддержке самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

По словам замглавы СБУ Виктора Кононенко, для проведения подрывной деятельности Вышинский  ежемесячно получал из России стабильное финансирование в сумме 53 тысяч евро.

15 мая Служба безопасности Украины провела обыски в офисе "РИА Новости Украина", в квартире корреспондента "РИА Новости Украина" Людмилы Лысенко и в квартире главы представительства "РИА Новости Украина" Андрея Бородина.

Их вызвали на допрос в СБУ.

Бородин позднее вышел на связь с редакцией и сообщил, что у него дома много часов велись следственные действия. Он добавил, что его не задерживали и не предъявляли обвинений.

Вышинского же задержали. У него обнаружили паспорт гражданина РФ и российскую награду.

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Темы: СМИ
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