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Омелян озвучив прямі й непрямі збитки від "Кримського мосту"

Середа, 16 травня 2018, 14:37
Омелян озвучив прямі й непрямі збитки від Кримського мосту

Міністерство інфраструктури оцінює збитки України від будівництва Керченського мосту в 500 мільйонів гривень на рік.

Про це заявив голова відомства Володимир Омелян після засідання Кабінету міністрів у середу, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Ми орієнтовно оцінюємо збитки в півмільярда гривень на рік – це прямі збитки від того, що було скорочено тоннаж судів на захід у наші два порти на Азовському морі", – сказав він.

Омелян наголосив, що непрямі збитки – це мільярдні суми.

"Ми розуміємо, що кожну секунду Керченська протока перебуває під загрозою закриття з тих чи інших причин", – додав він.

"Ми все скрупульозно підраховуємо. Всі рахунки буде Росії виставлено", – заявив міністр.

15 травня влада Росії достроково й урочисто відкрила так званий керченський міст із Росії до анексованого Криму. Президент РФ Володимир Путін за кермом КамАЗу здолав шлях від Краснодарського краю до Керчі трохи більше ніж за чверть години, повідомили російські ЗМІ.

16 травня відкрили автомобільний рух цим мостом. Наступного року планується запустити залізничний транспорт.

Росія анексувала Крим у лютому-березні 2014 року, а згодом почала будувати міст із Краснодарського краю РФ, аби мати сухопутний шлях до півострова.

Україна буде судитися з Росією за збитки портів через Керченський міст.

"Українська правда" у Threads

Теми: КримРосіяОмелянМінінфраструктури
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