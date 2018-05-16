Омелян озвучил прямые и косвенные убытки от "Крымского моста"

Министерство инфраструктуры оценивает убытки Украины от строительства Керченского моста в 500 миллионов гривен в год.

Об этом заявил глава ведомства Владимир Омелян после заседания Кабинета министров в среду, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Мы ориентировочно оцениваем убытки в полмиллиарда гривень в год – это прямые убытки от того, что был сокращен тоннаж судов по заходу в наши два порта на Азовском море", – сказал он.

Омелян подчеркнул, что непрямые убытки – это миллиардные суммы.

"Мы понимаем, что каждую секунду Керченский пролив находится под угрозой закрытия по тем или иным причинам", – добавил он.

"Мы все скрупулезно подсчитываем. Все косты будут России выставлены", – заявил министр.

15 мая власти России досрочно и торжественно открыли так называемый керченский мост из России в аннексированный Крым. Президент РФ Владимир Путин за рулем КамАЗа преодолел путь от Краснодарского края до Керчи чуть больше чем за четверть часа, сообщили российские СМИ.

16 мая открыли автомобильное движение по этому мосту. В следующем году планируется запустить железнодорожный транспорт.

Россия аннексировала Крым в феврале-марте 2014 года, а затем начала строить мост из Краснодарского края РФ, чтобы иметь сухопутный путь к полуострову.

Украина будет судиться с Россией за убытки портов из-за Керченского моста.