Омелян озвучил прямые и косвенные убытки от "Крымского моста"

Министерство инфраструктуры оценивает убытки Украины от строительства Керченского моста в 500 миллионов гривен в год.

Об этом заявил глава ведомства Владимир Омелян после заседания Кабинета министров в среду, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Мы ориентировочно оцениваем убытки в полмиллиарда гривень в год – это прямые убытки от того, что был сокращен тоннаж судов по заходу в наши два порта на Азовском море", – сказал он.

Омелян подчеркнул, что непрямые убытки – это миллиардные суммы.

"Мы понимаем, что каждую секунду Керченский пролив находится под угрозой закрытия по тем или иным причинам", – добавил он.

"Мы все скрупулезно подсчитываем. Все косты будут России выставлены", – заявил министр.

15 мая власти России досрочно и торжественно открыли так называемый керченский мост из России в аннексированный Крым.

16 мая открыли автомобильное движение по этому мосту. В следующем году планируется запустить железнодорожный транспорт.

Россия аннексировала Крым в феврале-марте 2014 года, а затем начала строить мост из Краснодарского края РФ, чтобы иметь сухопутный путь к полуострову.

Украина будет судиться с Россией за убытки портов из-за Керченского моста.