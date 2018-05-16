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В деле "РИА Новостей Украина" вызвали на допрос 47 человек

Среда, 16 мая 2018, 18:29

По делу о государственной измене руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, вызвали на допрос 47 человек.

Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

"На допросы в этом деле вызваны 47 граждан Украины", - сказала она.

На уточняющий вопрос, все ли эти люди работники агентства, Гитлянская сказала:

"А вы думаете, что там работало столько людей? Вызваны 47 человек, все граждане Украины, среди них, в том числе и те, кто занимается журналисткой деятельностью".

В то же время как сообщила пресс-секретарь Херсонского горсуда Оксана Теленик, когда будут избирать меру пресечения Вышинскому, пока неизвестно.

Позже пресс-секретарь прокуратуры АР Крым Татьяна Тихончик сообщила УП, что ожидается, что меру пресечения Вышинскому будут избирать 17 мая, но конкретного времени пока не назначили.

"Пока не могу сказать ни дату, ни время рассмотрения, так как они еще не определены. В суд еще не дошли соответствующие материалы", - сказала Теленик.

15 мая СБУ проводила обыски в офисе "РИА Новости Украина". Позже ГПУ показала, что нашли в офисе.  

Руководителю "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому объявили о подозрении в государственной измене.

Сам Вышинский не признает объявленное ему подозрение и расценивает задержание как провокацию.

Ирина Балачук, УП

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Темы: СМИРосcияСБУ
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