В деле "РИА Новостей Украина" вызвали на допрос 47 человек

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Среда, 16 мая 2018, 17:13

По делу о государственной измене руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, вызвали на допрос 47 человек.

Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

"На допросы в этом деле вызваны 47 граждан Украины", - сказала она.

На уточняющий вопрос, все ли эти люди работники агентства, Гитлянская сказала:

"А вы думаете, что там работало столько людей? Вызваны 47 человек, все граждане Украины, среди них, в том числе и те, кто занимается журналисткой деятельностью".

В то же время как сообщила пресс-секретарь Херсонского горсуда Оксана Теленик, когда будут избирать меру пресечения Вышинскому, пока неизвестно.

"Пока не могу сказать ни дату, ни время рассмотрения, так как они еще не определены. В суд еще не дошли соответствующие материалы", - сказала Теленик.

15 мая СБУ проводила обыски в офисе "РИА Новости Украина". Позже ГПУ показала, что нашли в офисе.  

Руководителю "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому объявили о подозрении в государственной измене.

Сам Вышинский не признает объявленное ему подозрение и расценивает задержание как провокацию.

Ирина Балачук, УП
Темы: СМИ Росcия СБУ
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