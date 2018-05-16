В деле "РИА Новостей Украина" вызвали на допрос 47 человек
По делу о государственной измене руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, вызвали на допрос 47 человек.
Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.
"На допросы в этом деле вызваны 47 граждан Украины", - сказала она.
На уточняющий вопрос, все ли эти люди работники агентства, Гитлянская сказала:
"А вы думаете, что там работало столько людей? Вызваны 47 человек, все граждане Украины, среди них, в том числе и те, кто занимается журналисткой деятельностью".
В то же время как сообщила пресс-секретарь Херсонского горсуда Оксана Теленик, когда будут избирать меру пресечения Вышинскому, пока неизвестно.
"Пока не могу сказать ни дату, ни время рассмотрения, так как они еще не определены. В суд еще не дошли соответствующие материалы", - сказала Теленик.
15 мая СБУ проводила обыски в офисе "РИА Новости Украина". Позже ГПУ показала, что нашли в офисе.
Руководителю "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому объявили о подозрении в государственной измене.
Сам Вышинский не признает объявленное ему подозрение и расценивает задержание как провокацию.