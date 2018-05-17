У Канаді засудили відкриття "Кримського мосту"

Офіційна Оттава розцінює побудову РФ мосту через Керченську протоку до Криму як посягання на суверенітет України.

Про це заявила міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд, передає "Укрінформ".

"Канада засуджує побудову та часткове відкриття мосту через Керченську протоку. Цей міст, що сполучає Росію із незаконно окупованим Кримом, є черговим порушенням суверенітету й територіальної цілісності України Російською Федерацією", - підкреслила Фріланд.

За її словами, побудова мосту має на меті "зміцнити незаконне захоплення Росією півострова та примусово ізолювати його від решти України".

"Ми закликаємо Російську Федерацію припинити порушувати ці основні принципи заснованого на правилах міжнародного порядку", - наголосила міністр.

15 травня влада Росії достроково й урочисто відкрила так званий керченський міст із Росії до анексованого Криму. Президент РФ Володимир Путін за кермом КамАЗу здолав шлях від Краснодарського краю до Керчі трохи більше ніж за чверть години, повідомили російські ЗМІ.

16 травня відкрили автомобільний рух цим мостом. Наступного року планується запустити залізничний транспорт.

Заступниця міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль заявила, що жодна рекламна картинка щодо будівництва Керченського мосту не змінює факту протиправної окупації Криму.

Міністерство інфраструктури оцінює збитки України від будівництва Керченського мосту в 500 мільйонів гривень на рік.

В Євросоюзі заявили, що, побудувавши Керченський міст, Росія ще раз порушила суверенітет і територіальну цілісність України.

У НАТО також засудили відкриття ділянки мосту, що поєднує Росію з окупованим Кримом.

Росія анексувала Крим у лютому-березні 2014 року, а згодом почала будувати міст із Краснодарського краю РФ, аби мати сухопутний шлях до півострова.

Україна буде судитися з Росією за збитки портів через Керченський міст.

Заступниця міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль заявила, що жодна рекламна картинка щодо будівництва Керченського мосту не змінює факту протиправної окупації Криму.

В Євросоюзі заявили, що, побудувавши Керченський міст, Росія ще раз порушила суверенітет і територіальну цілісність України.