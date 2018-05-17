В Канаде осудили открытие "Крымского моста"

Официальная Оттава расценивает построение Россией моста через Керченский пролив в Крым как посягательство на суверенитет Украины.

Об этом заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд, передает "Укринформ".

"Канада осуждает строительство и частичное открытие моста через Керченский пролив. Этот мост, соединяющий Россию с незаконно оккупированным Крымом, является очередным нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины Российской Федерацией", - подчеркнула Фриланд.

По ее словам, строительство моста имеет целью "укрепить незаконный захват Россией полуострова и принудительно изолировать его от остальной Украины".

"Мы призываем Российскую Федерацию прекратить нарушать эти основные принципы основанного на правилах международного порядка", - отметила министр.

15 мая власти России досрочно и торжественно открыли так называемый керченский мост из России в аннексированный Крым. Президент РФ Владимир Путин за рулем КамАЗа преодолел путь от Краснодарского края до Керчи чуть больше чем за четверть часа, сообщили российские СМИ.

16 мая открыли автомобильное движение по этому мосту. В следующем году планируется запустить железнодорожный транспорт.

Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что ни одна рекламная картинка о строительстве Керченского моста не меняет факта противоправной оккупации Крыма.

Министерство инфраструктуры оценивает убытки Украины от строительства Керченского моста в 500 миллионов гривен в год.

В Евросоюзе заявили, что, построив Керченский мост, Россия еще раз нарушила суверенитет и территориальную целостность Украины.

В НАТО также осудили открытие участка моста, соединяющего Россию с оккупированным Крымом.

Россия аннексировала Крым в феврале-марте 2014 года, а затем начала строить мост из Краснодарского края РФ, чтобы иметь сухопутный путь к полуострову.

Украина будет судиться с Россией за убытки портов из-за Керченского моста.