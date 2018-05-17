Кисельов образився, оскільки США і ЄС не засуджують Україну за Вишинського
Гендиректор пропагандистської медіагрупи "Росія сьогодні" Дмитро Кисельов обурився через відсутність солідарності міжнародних журналістів з приводу арешту керівника РІА "Новості в Україні" Кирила Вишинського.
Про це повідомляє "ТАСС".
За його словами, Росія розраховувала на журналістську солідарність за кордоном, але вона виявилася "дуже слабкою".
Також Кисельов зазначив, що його здивувала реакція начальника прес-служби Держдепартаменту США Хізер Нойєрт.
"Вона сказала, що з розумінням ставиться до стурбованості України щодо агресивної російської пропаганди. Це звучить як якесь благословення на подібні дії. Жодного слова осуду не було сказано, Європа теж набрала в рот води", - заявив російський пропагандист.
Він додав, що навіть в цих умовах у його компанії є можливість допомогти Вишинському, і там використовують різні "формальні і неформальні шляхи".
Також Кисельов уточнив, що в разі необхідності планується посилити адвокатську команду Вишинського.
Раніше повідомлялося, що керівнику "РИА Новости Украина" Кирилу Вишинському оголосили про підозру у державній зраді.
15 травня в офісах "РИА НовостиУкраина" пройшли обшуки. Пізніше ГПУ показала, що знайшли під час цих слідчих дій.
17 травня в Херсоні мають обрати запобіжний захід Вишинському.
Керівник "РИА Новості-Україна" Кирило Вишинський, підозрюваний в державній зраді, заявив, що не визнає оголошену йому підозру і розцінює затримання як провокацію.
У кінці 2013 року медіагрупа і агентство "РИА Новости" були розформовані указом президента Росії Володимира Путіна.
У 2014 році замість ліквідованого "РИА Новости" створено Міжнародне інформаційне агентство "Россия сегодня".