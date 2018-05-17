Кисельов образився, оскільки США і ЄС не засуджують Україну за Вишинського

Гендиректор пропагандистської медіагрупи "Росія сьогодні" Дмитро Кисельов обурився через відсутність солідарності міжнародних журналістів з приводу арешту керівника РІА "Новості в Україні" Кирила Вишинського.

Про це повідомляє "ТАСС".

За його словами, Росія розраховувала на журналістську солідарність за кордоном, але вона виявилася "дуже слабкою".

Також Кисельов зазначив, що його здивувала реакція начальника прес-служби Держдепартаменту США Хізер Нойєрт.

"Вона сказала, що з розумінням ставиться до стурбованості України щодо агресивної російської пропаганди. Це звучить як якесь благословення на подібні дії. Жодного слова осуду не було сказано, Європа теж набрала в рот води", - заявив російський пропагандист.

Він додав, що навіть в цих умовах у його компанії є можливість допомогти Вишинському, і там використовують різні "формальні і неформальні шляхи".

Також Кисельов уточнив, що в разі необхідності планується посилити адвокатську команду Вишинського.

Раніше повідомлялося, що керівнику "РИА Новости Украина" Кирилу Вишинському оголосили про підозру у державній зраді.

15 травня в офісах "РИА НовостиУкраина" пройшли обшуки. Пізніше ГПУ показала, що знайшли під час цих слідчих дій.

17 травня в Херсоні мають обрати запобіжний захід Вишинському.

Керівник "РИА Новості-Україна" Кирило Вишинський, підозрюваний в державній зраді, заявив, що не визнає оголошену йому підозру і розцінює затримання як провокацію.

У кінці 2013 року медіагрупа і агентство "РИА Новости" були розформовані указом президента Росії Володимира Путіна.

У 2014 році замість ліквідованого "РИА Новости" створено Міжнародне інформаційне агентство "Россия сегодня".