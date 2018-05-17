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Киселев обиделся, поскольку США и ЕС не осуждают Украину за Вышинского

Четверг, 17 мая 2018, 17:14

Гендиректор пропагандистской медиагруппы  "Россия сегодня" Дмитрий Киселев возмутился из-за отсутствия солидарности международных журналистов по поводу ареста руководителя РИА "Новости в Украине" Кирилла Вышинского.

Об этом сообщает "ТАСС".

По его словам, Россия рассчитывала на журналистскую солидарность за рубежом, но она оказалась "очень слабой".

Также Киселев отметил, что его также удивила реакция начальника пресс-службы Госдепартамента США Хизер Нойерт.

"Она сказала, что с пониманием относится к обеспокоенности Украины агрессивной российской пропагандой. Это звучит как некое благословение на подобные действия. Ни одного слова осуждения не было сказано, Европа тоже набрала в рот воды", - заявил российский пропагандист.

Он добавил, что даже в этих условиях у его компании есть возможность помочь Вышинскому, и там используют различные "формальные и неформальные пути" для этого.

Также Киселев уточнил, что в случае необходимости планируется усилить адвокатскую команду Вышинского.

Как сообщалось, руководителю "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому объявили о подозрении в государственной измене.

15 мая СБУ проводила обыски в офисе "РИА Новости Украина". Позже ГПУ показала, что нашли в офисе.  

17 мая в Херсоне должны избрать меру пресечения Вышинскому.

Руководитель "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский, подозреваемый в государственной измене, не признает объявленное ему подозрение и расценивает задержание как провокацию.

В конце 2013 года медиагруппа и агентство "РИА Новости" были расформированы указом президента России Владимира Путина.

В 2014 году вместо ликвидированного "РИА Новости" было создано Международное информационное агентство "Россия сегодня".

Украинская правда
Темы: СМИРосcияпропагандаСШАЕС
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