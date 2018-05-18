Депортація зруйнувала життя 191 тисячі людей – Гройсман

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман у День депортації констатує, що вона стала катастрофою для кримських татар.

"Депортація мала катастрофічні наслідки для кримських татар", – написав він у Twitter 18 травня.

"Тільки замисліться, життя 191 тисячі людей зруйнувала жорстока радянська система. Пам’ятаємо трагедію кримсько-татарського народу", – додав Гройсман.

Депортація мала катастрофічні наслідки для кримських татар. Тільки замисліться, життя 191 тисячі людей зруйнувала жорстока радянська система. Пам’ятаємо трагедію кримсько-татарського народу. pic.twitter.com/JYrld3vnLS — Volodymyr Groysman (@VGroysman) May 18, 2018

Цього року 18 травня виповнюється 74 роки від початку депортації кримських татар.

В окупованому Сімферополі напередодні затримали учасників акції "Запали вогник у своєму серці", що проходила до Дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

Українська прокуратура розслідує кримінальне провадження про депортацію радянською владою кримських татар у травні 1944 року, задля чого проводила демографічну експертизу.

18 травня 1944 року з півострова до Середньої Азії відправили перший ешелон кримських татар. Всього депортували понад 180 тисяч людей.

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