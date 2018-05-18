Депортация разрушила жизни 191 тысячи человек – Гройсман

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Пятница, 18 мая 2018, 08:47

Премьер-министр Владимир Гройсман в День депортации констатирует, что она стала катастрофой для крымских татар.

"Депортация была катастрофические последствия для крымских татар", – написал он в Twitter 18 мая.

"Только задумайтесь, жизнь 191 тысячи человек разрушила жестокая советская система. Помним трагедию крымскотатарского народа", – добавил Гройсман.

В этом году 18 мая исполняется 74 года с начала депортации крымских татар.

В оккупированном Симферополе накануне задержали участников акции "Зажги огонек в своем сердце", проходившей ко Дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

Украинская прокуратура расследует уголовное производство о депортации советской властью крымских татар в мае 1944 года, для чего проводила демографическую экспертизу.

18 мая 1944 года с полуострова в Среднюю Азию отправили первый эшелон крымских татар. Всего депортировали более 180 тысяч человек.

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Темы: крымские татары история Крым Гройсман
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