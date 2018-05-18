Депортация разрушила жизни 191 тысячи человек – Гройсман

Премьер-министр Владимир Гройсман в День депортации констатирует, что она стала катастрофой для крымских татар.



"Депортация была катастрофические последствия для крымских татар", – написал он в Twitter 18 мая.



"Только задумайтесь, жизнь 191 тысячи человек разрушила жестокая советская система. Помним трагедию крымскотатарского народа", – добавил Гройсман.

Депортація мала катастрофічні наслідки для кримських татар. Тільки замисліться, життя 191 тисячі людей зруйнувала жорстока радянська система. Пам’ятаємо трагедію кримсько-татарського народу. pic.twitter.com/JYrld3vnLS — Volodymyr Groysman (@VGroysman) May 18, 2018

В этом году 18 мая исполняется 74 года с начала депортации крымских татар.

В оккупированном Симферополе накануне задержали участников акции "Зажги огонек в своем сердце", проходившей ко Дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.



Украинская прокуратура расследует уголовное производство о депортации советской властью крымских татар в мае 1944 года, для чего проводила демографическую экспертизу.



18 мая 1944 года с полуострова в Среднюю Азию отправили первый эшелон крымских татар. Всего депортировали более 180 тысяч человек.

Читайте также: Путь домой. Мир крымскотатарских орнаментов Рустема Скибина