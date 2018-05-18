Порошенко згадав депортацію і пригрозив покаранням "сучасним злочинцям"

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П'ятниця, 18 травня 2018, 09:28

Президент Петро Порошенко поділяє біль від депортації кримськотатарського народу, яку влаштував Радянський Союз під час Другої світової війни.  

"Сьогодні весь світ згадує жахливі події 1944 року. Біль кримськотатарського народу – наш спільний біль", – написав він у Twitter .

"Ми ніколи не забудемо злочину радянського режиму", – додав президент.

"Впевнений, що й сучасні злочинці понесуть покарання за окупацію Кримського півострова, і український Крим знову стане вільним", – заявив Порошенко.

Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе також зазначила, в 1944 році тисячі кримських татар за Сталінським указом були депортовані з Батьківщини, а "путінський режим у ці дні продовжує жорстоко порушувати їхні права в незаконно окупованому Криму".

Цього року 18 травня виповнюється 74 роки від початку депортації кримських татар.

Після анексії Криму в 2014 році Росія почала переслідування і репресії проти багатьох кримських татар, деякі з них вже засуджені за свою проукраїнську позицію, а деякі перебувають під слідством.

В окупованому Сімферополі напередодні затримали учасників акції "Запали вогник у своєму серці", що проходила до Дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

Українська прокуратура розслідує кримінальне провадження про депортацію радянською владою кримських татар у травні 1944 року, задля чого проводила демографічну експертизу.

18 травня 1944 року з півострова до Середньої Азії відправили перший ешелон кримських татар. Всього депортували понад 180 тисяч людей.

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Теми: кримські татари історія Порошенко анексія Росія
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