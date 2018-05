Порошенко згадав депортацію і пригрозив покаранням "сучасним злочинцям"

Президент Петро Порошенко поділяє біль від депортації кримськотатарського народу, яку влаштував Радянський Союз під час Другої світової війни.

"Сьогодні весь світ згадує жахливі події 1944 року. Біль кримськотатарського народу – наш спільний біль", – написав він у Twitter .

"Ми ніколи не забудемо злочину радянського режиму", – додав президент.

"Впевнений, що й сучасні злочинці понесуть покарання за окупацію Кримського півострова, і український Крим знову стане вільним", – заявив Порошенко.

Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе також зазначила, в 1944 році тисячі кримських татар за Сталінським указом були депортовані з Батьківщини, а "путінський режим у ці дні продовжує жорстоко порушувати їхні права в незаконно окупованому Криму".

Commemorating tragedy of the #Crimean Tatar people - this day in 1944 hunders thousands of them by Stalin's decree have been forcefully deportated from their motherland in #Crimea. Putin's regime these days continues to brutally violate their rights in illegally occupied #Crimea pic.twitter.com/S9UAoUWW8v