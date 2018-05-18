Порошенко згадав депортацію і пригрозив покаранням "сучасним злочинцям"

Президент Петро Порошенко поділяє біль від депортації кримськотатарського народу, яку влаштував Радянський Союз під час Другої світової війни.

"Сьогодні весь світ згадує жахливі події 1944 року. Біль кримськотатарського народу – наш спільний біль", – написав він у Twitter .

"Ми ніколи не забудемо злочину радянського режиму", – додав президент.

Сьогодні весь світ згадує жахливі події 1944 року. Біль кримськотатарського народу – наш спільний біль. Ми ніколи не забудемо злочину радянського режиму



Впевнений, що й сучасні злочинці понесуть покарання за окупацію Кримського півострова, і український Крим знову стане вільним pic.twitter.com/wq8xF2YJ8U — Петро Порошенко (@poroshenko) May 18, 2018

"Впевнений, що й сучасні злочинці понесуть покарання за окупацію Кримського півострова, і український Крим знову стане вільним", – заявив Порошенко.

Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе також зазначила, в 1944 році тисячі кримських татар за Сталінським указом були депортовані з Батьківщини, а "путінський режим у ці дні продовжує жорстоко порушувати їхні права в незаконно окупованому Криму".

Commemorating tragedy of the #Crimean Tatar people - this day in 1944 hunders thousands of them by Stalin's decree have been forcefully deportated from their motherland in #Crimea. Putin's regime these days continues to brutally violate their rights in illegally occupied #Crimea pic.twitter.com/S9UAoUWW8v — Ivanna Klympush (@IKlympush) May 18, 2018

Пам’ятаємо злочини минулого, боремось зі злочинами сьогодення... pic.twitter.com/sKt0EtNdMJ — Павло Петренко (@Petrenko_Pavlo) May 18, 2018

Цього року 18 травня виповнюється 74 роки від початку депортації кримських татар.

Після анексії Криму в 2014 році Росія почала переслідування і репресії проти багатьох кримських татар, деякі з них вже засуджені за свою проукраїнську позицію, а деякі перебувають під слідством.

В окупованому Сімферополі напередодні затримали учасників акції "Запали вогник у своєму серці", що проходила до Дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

Українська прокуратура розслідує кримінальне провадження про депортацію радянською владою кримських татар у травні 1944 року, задля чого проводила демографічну експертизу.

18 травня 1944 року з півострова до Середньої Азії відправили перший ешелон кримських татар. Всього депортували понад 180 тисяч людей.

Читайте також: Шлях додому. Світ кримськотатарських орнаментів Рустема Скібіна