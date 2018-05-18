Порошенко вспомнил депортацию и пригрозил наказанием "современным преступникам"
Президент Петр Порошенко разделяет боль от депортации крымскотатарского народа, которую устроил Советский Союз во время Второй мировой войны.
"Сегодня весь мир вспоминает ужасные события 1944 года. Боль крымскотатарского народа – наша общая боль", – написал он в Twitter.
"Мы никогда не забудем преступления советского режима", – добавил президент.
Сьогодні весь світ згадує жахливі події 1944 року. Біль кримськотатарського народу – наш спільний біль. Ми ніколи не забудемо злочину радянського режиму— Петро Порошенко (@poroshenko) May 18, 2018
Впевнений, що й сучасні злочинці понесуть покарання за окупацію Кримського півострова, і український Крим знову стане вільним pic.twitter.com/wq8xF2YJ8U
"Уверен, что и современные преступники понесут наказание за оккупацию Крымского полуострова и украинский Крым снова станет свободным", – заявил Порошенко.
Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе также отметила, что в 1944 году тысячи крымских татар по Сталинскому указу были депортированы с Родины, а "путинский режим в эти дни продолжает жестоко нарушать их права в незаконно оккупированном Крыму".
Commemorating tragedy of the #Crimean Tatar people - this day in 1944 hunders thousands of them by Stalin's decree have been forcefully deportated from their motherland in #Crimea. Putin's regime these days continues to brutally violate their rights in illegally occupied #Crimea pic.twitter.com/S9UAoUWW8v— Ivanna Klympush (@IKlympush) May 18, 2018
Пам’ятаємо злочини минулого, боремось зі злочинами сьогодення... pic.twitter.com/sKt0EtNdMJ— Павло Петренко (@Petrenko_Pavlo) May 18, 2018
В этом году 18 мая исполняется 74 года с начала депортации крымских татар.
После аннексии Крыма в 2014 году Россия начала преследования и репрессии против многих крымских татар, некоторые из них уже осуждены за свою проукраинскую позицию, а некоторые находятся под следствием.
В оккупированном Симферополе накануне задержали участников акции "Зажги огонек в своем сердце", проходившей ко Дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.
Украинская прокуратура расследует уголовное производство о депортации советской властью крымских татар в мае 1944 года, для чего проводила демографическую экспертизу.
18 мая 1944 года с полуострова в Среднюю Азию отправили первый эшелон крымских татар. Всего депортировали более 180 тысяч человек.
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