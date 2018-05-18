Порошенко вспомнил депортацию и пригрозил наказанием "современным преступникам"

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Пятница, 18 мая 2018, 09:28

Президент Петр Порошенко разделяет боль от депортации крымскотатарского народа, которую устроил Советский Союз во время Второй мировой войны.

"Сегодня весь мир вспоминает ужасные события 1944 года. Боль крымскотатарского народа – наша общая боль", – написал он в Twitter.

"Мы никогда не забудем преступления советского режима", – добавил президент.

"Уверен, что и современные преступники понесут наказание за оккупацию Крымского полуострова и украинский Крым снова станет свободным", – заявил Порошенко.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе также отметила, что в 1944 году тысячи крымских татар по Сталинскому указу были депортированы с Родины, а "путинский режим в эти дни продолжает жестоко нарушать их права в незаконно оккупированном Крыму".

В этом году 18 мая исполняется 74 года с начала депортации крымских татар.

После аннексии Крыма в 2014 году Россия начала преследования и репрессии против многих крымских татар, некоторые из них уже осуждены за свою проукраинскую позицию, а некоторые находятся под следствием.

В оккупированном Симферополе накануне задержали участников акции "Зажги огонек в своем сердце", проходившей ко Дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

Украинская прокуратура расследует уголовное производство о депортации советской властью крымских татар в мае 1944 года, для чего проводила демографическую экспертизу.

18 мая 1944 года с полуострова в Среднюю Азию отправили первый эшелон крымских татар. Всего депортировали более 180 тысяч человек.

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Темы: крымские татары история Порошенко аннексия Росcия
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