Порошенко вспомнил депортацию и пригрозил наказанием "современным преступникам"

Президент Петр Порошенко разделяет боль от депортации крымскотатарского народа, которую устроил Советский Союз во время Второй мировой войны.



"Сегодня весь мир вспоминает ужасные события 1944 года. Боль крымскотатарского народа – наша общая боль", – написал он в Twitter.



"Мы никогда не забудем преступления советского режима", – добавил президент.

"Уверен, что и современные преступники понесут наказание за оккупацию Крымского полуострова и украинский Крым снова станет свободным", – заявил Порошенко.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе также отметила, что в 1944 году тысячи крымских татар по Сталинскому указу были депортированы с Родины, а "путинский режим в эти дни продолжает жестоко нарушать их права в незаконно оккупированном Крыму".

Commemorating tragedy of the #Crimean Tatar people - this day in 1944 hunders thousands of them by Stalin's decree have been forcefully deportated from their motherland in #Crimea. Putin's regime these days continues to brutally violate their rights in illegally occupied #Crimea pic.twitter.com/S9UAoUWW8v