Суд Херсону залишив під арештом "довірену особу Путіна"

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П'ятниця, 18 травня 2018, 11:22

Апеляційний суд Херсонської області залишив під вартою затриману на адмкордоні з Кримом керівницю кримського відділення російського громадського руху "Волонтери перемоги" Олену Одновол.

Про це з посиланням на адвоката, повідомляють "Крим.Реаліі"

Зазначається, що засідання суду відбулося 17 травня.

Також повідомляється, що Одновол була доставлена ​​і взяла участь у засіданні.

Раніше Херсонський міськсуд заарештував на 60 діб без застави затриману на адмкордоні з Кримом Олену Одновол, керівницю кримського відділення російського громадського руху "Волонтери перемоги" і довірена особа президента РФ Володимира Путіна.

Українські правоохоронці оголосили підозру жінці, яка збирала підписи на підтримку Володимира Путіна в анексованому Росією Криму.

Адвокат заявляв, що Одновол на 5 місяці вагітності.

Як повідомлялося, 23 квітня в контрольному пункті в’їзду-виїзду "Чонгар" прикордонники затримали й передали Службі безпеки України "жінку, яка організувала та проводила збір підписів за кандидата у президенти РФ Володимира Путіна на тимчасово окупованій території Криму в 2018 році".

Про затримання повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко.

За даними прокуратури АРК, громадянка України діяла в інтересах Російської Федерації, а також неурядової всеросійської громадської організації "Волонтери перемоги" – і як довірена особа кандидата в президенти РФ збирала в Криму підписи на його підтримку на "виборах".

На думку правоохоронців, таким чином жінка  сприяла "у проведенні підривної діяльності проти України на шкоду її суверенітету, територіальній цілісності та недоторканості".

Українська правда
Теми: Херсонська область суд Крим Путін вибори
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