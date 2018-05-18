Апеляційний суд Херсонської області залишив під вартою затриману на адмкордоні з Кримом керівницю кримського відділення російського громадського руху "Волонтери перемоги" Олену Одновол.

Про це з посиланням на адвоката, повідомляють "Крим.Реаліі"

Зазначається, що засідання суду відбулося 17 травня.

Також повідомляється, що Одновол була доставлена ​​і взяла участь у засіданні.

Раніше Херсонський міськсуд заарештував на 60 діб без застави затриману на адмкордоні з Кримом Олену Одновол, керівницю кримського відділення російського громадського руху "Волонтери перемоги" і довірена особа президента РФ Володимира Путіна.

Українські правоохоронці оголосили підозру жінці, яка збирала підписи на підтримку Володимира Путіна в анексованому Росією Криму.

Адвокат заявляв, що Одновол на 5 місяці вагітності.

Як повідомлялося, 23 квітня в контрольному пункті в’їзду-виїзду "Чонгар" прикордонники затримали й передали Службі безпеки України "жінку, яка організувала та проводила збір підписів за кандидата у президенти РФ Володимира Путіна на тимчасово окупованій території Криму в 2018 році".

Про затримання повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко.

За даними прокуратури АРК, громадянка України діяла в інтересах Російської Федерації, а також неурядової всеросійської громадської організації "Волонтери перемоги" – і як довірена особа кандидата в президенти РФ збирала в Криму підписи на його підтримку на "виборах".

На думку правоохоронців, таким чином жінка сприяла "у проведенні підривної діяльності проти України на шкоду її суверенітету, територіальній цілісності та недоторканості".