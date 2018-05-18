Суд Херсона оставил под арестом "доверенное лицо Путина"

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Пятница, 18 мая 2018, 11:22

Апелляционный суд Херсонской области оставил под стражей задержанную на админгранице с Крымом руководительницу крымского отделения российского общественного движения "Волонтеры победы" Елену Одновол.

Об этом со ссылкой на адвоката, сообщают "Крым.Реалии"

Отмечается, что заседание суда состоялось 17 мая.

Также сообщается, что Одновол была доставлена и участвовала в заседании.

Ранее Херсонский горсуд арестовал на 60 суток без залога задержанную на админгранице с Крымом Елену Одновол, руководительницу крымского отделения российского общественного движения "Волонтеры победы" и доверенное лицо президента РФ Владимира Путина.

Украинские правоохранители объявили подозрение женщине, которая собирала подписи в поддержку Владимира Путина в аннексирована Россией Крыма.

Адвокат заявлял, что Одновол на 5 месяце беременности.

Как сообщалось, 23 апреля в контрольном пункте въезда-выезда "Чонгар" пограничники задержали и передали Службе безопасности Украины "женщину, которая организовала и проводила сбор подписей за кандидата в президенты РФ Владимира Путина на временно оккупированной территории Крыма в 2018 году".

О задержании сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

По данным прокуратуры АРК, гражданка Украины действовала в интересах Российской Федерации, а также неправительственной всероссийской общественной организации "Волонтеры Победы" – и как доверенное лицо кандидата в президенты РФ собирала в Крыму подписи в его поддержку на "выборах".

По мнению правоохранителей, таким образом женщина способствовала "в проведении подрывной деятельности против Украины в ущерб ее суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности".

Украинская правда
Темы: Херсонская область суд Крым Путин виборы
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