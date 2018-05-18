Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Міноборони розповіли про стан 7 поранених бійців

П'ятниця, 18 травня 2018, 12:47

17 травня в зоні проведення операції Об'єднаних сил зазнали поранень 7 українських військових.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони в п'ятницю.

"Внаслідок ворожих обстрілів семеро наших захисників були поранені внаслідок ворожих обстрілів", – йдеться в повідомленні.

У Міноборони зазначають, що стан здоров’я одного з військовослужбовців оцінюється як важкий, двох – середньої важкості, інших захисників – задовільний.

Вказується, що обстановка на лінії зіткнення в районі проведення ООС минулої доби особливих змін не зазнала і залишалася складною, але контрольованою.

Всі 60 ворожих обстрілів, що були зафіксовані на лінії зіткнення минулої доби, визначені як прицільні.

Теми: Об'єднані сили на Донбасі
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Усі новини...
Об'єднані сили на Донбасі
Зеленський звільнив командувача об’єднаних сил
Об’єднані сили показали, як збивали російські гелікоптери у суботу
На Донбасі ЗСУ знищили понад 20 одиниць техніки і 30 окупантів
Останні новини
22:04
Байден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн
21:51
"Човниковий" рух поїздів між "Теремками" і "Деміївською": у КМДА оприлюднили розклад
21:43
Збоєм у "Київстарі" користуються шахраї – оператор
21:38
На війні в Україні загинув доброволець із Ірландії
21:09
Мінфін залучив понад 5 мільярдів від продажу ОВДП
21:05
В Одесі повідомляють про звуки вибухів, працює ППО
21:03
Програму безкоштовного обміну ламп для пенсіонерів розширили
21:02
Міністри оборони Латвії та України обговорили в Києві створення "коаліції дронів"
20:50
"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений
20:43
Оновлено Повітряні сили: БпЛА рухаються Україною
Усі новини...
Реклама: