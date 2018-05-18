В Міноборони розповіли про стан 7 поранених бійців

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П'ятниця, 18 травня 2018, 12:47

17 травня в зоні проведення операції Об'єднаних сил зазнали поранень 7 українських військових.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони в п'ятницю.

"Внаслідок ворожих обстрілів семеро наших захисників були поранені внаслідок ворожих обстрілів", – йдеться в повідомленні.

У Міноборони зазначають, що стан здоров’я одного з військовослужбовців оцінюється як важкий, двох – середньої важкості, інших захисників – задовільний.

Вказується, що обстановка на лінії зіткнення в районі проведення ООС минулої доби особливих змін не зазнала і залишалася складною, але контрольованою.

Всі 60 ворожих обстрілів, що були зафіксовані на лінії зіткнення минулої доби, визначені як прицільні.

Теми: Об'єднані сили на Донбасі
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