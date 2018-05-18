В Минобороны рассказали о состоянии 7 раненых бойцов

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Пятница, 18 мая 2018, 12:47

17 мая в зоне проведения операции Объединенных сил получили ранения 7 украинских военных.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны в пятницу.

"В результате вражеских обстрелов семеро наших защитников были ранены в результате вражеских обстрелов", - говорится в сообщении.

В Минобороны отмечают, что состояние здоровья одного из военнослужащих оценивается как тяжелое, двоих - средней тяжести, других защитников - удовлетворительное.

Указывается, что обстановка на линии соприкосновения в районе проведения ООС за прошедшие сутки особых изменений не претерпела и оставалась сложной, но контролируемой.

Все 60 вражеских обстрелов, которые были зафиксированы на линии соприкосновения за прошедшие сутки, определены как прицельные.

Темы: Объединенные силы на Донбассе
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