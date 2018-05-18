У Сімферополі кримські татари моляться за жертв депортації під наглядом силовиків

У Сімферополі в анексованому Росією Криму проходить молебень (дуа) в пам’ять жертв депортації кримськотатарського народу 1944 року.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" Крим.Реалії.

Зазначається, що акція відбувається під наглядом російської поліції й ОМОНу.

У Сімферополі зібралися близько ста людей із національними прапорами, стрічками, жалобними пам’ятними нагрудними значками. Активіст Сервер Караметов тримає великий національний прапор з написом "Свободу кримськотатарському народу".

Напередодні в окупованому Сімферополі затримали учасників акції "Запали вогник у своєму серці", що проходила до Дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

18 травня в Україні та світі згадують жертв депортації кримськотатарського народу з Криму в 1944 році. У цей день в Центральну Азію з півострова відправили перший ешелон кримських татар.

Загалом було депортовано близько 200 тисяч людей.

В Україні депортацію кримськотатарського народу Верховна Рада визнала геноцидом.

Українська прокуратура розслідує кримінальне провадження про депортацію радянською владою кримських татар у травні 1944 року, задля чого проводила демографічну експертизу.

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