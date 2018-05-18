В Симферополе крымские татары молятся за жертв депортации под наблюдением силовиков
В Симферополе в аннексированном Россией Крыму проходит молебен (дуа) в память жертв депортации крымскотатарского народа в 1944 году.
Об этом сообщает проект "Радио Свобода" "Крым. Реалии".
Отмечается, что акция проходит под наблюдением российской полиции и ОМОНа.
В Симферополе собрались около ста человек с национальными флагами, лентами, траурными памятными нагрудными значками.
Активист Сервер Караметов держит большой национальный флаг с надписью "Свободу крымскотатарскому народу".
Накануне в оккупированном Симферополе задержали участников акции "Зажги огонек в своем сердце", проходившей ко Дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.
18 мая в Украине и мире вспоминают жертв депортации крымскотатарского народа из Крыма в 1944 году. В этот день в Центральную Азию с полуострова отправили первый эшелон крымских татар.
Всего было депортировано около 200 тысяч человек.
В Украине депортацию крымскотатарского народа Верховная Рада признала геноцидом.
Украинская прокуратура расследует уголовное производство о депортации советской властью крымских татар в мае 1944 года, для чего проводила демографическую экспертизу.
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