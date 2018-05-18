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До суду скерували справу 3 українців, які переправили "беркутівця" в Білорусь

П'ятниця, 18 травня 2018, 15:29

Генпрокуратура скерувала до суду обвинувачення проти 3 українців, які у серпні 2017 року допомогли "беркутівцю", розшукуваному за злочини на Майдані, виїхати в Білорусь.

Про це повідомляє прес-служба ГПУ 18 травня.

Мова йде про кримінальне провадження за ч. 2 ст. 332 ККУ (Незаконне переправлення осіб через державний кордон).

"Троє осіб, у тому числі колишній співробітник Державної прикордонної служби, в серпні 2017 року за попередньою змовою незаконно переправили через держкордон до Республіки Білорусь оголошеного в розшук міліціонера спецпідрозділу "Беркут", який тривалий час розшукується за вчинення тяжких злочинів, пов’язаних з незаконним затриманням і заподіянням тілесних ушкоджень активістам ГО "Автомайдан" та іншим громадянам в січні 2014 року у Києві", - повідомили в прокуратурі.

Слідство з’ясувало, що в подальшому екс-міліціонер переїхав до Росії.

Обвинуваченим загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 7 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років.

Раніше в прокуратурі повідомили про завершення досудового розслідування у справі.

За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, кількість "екс-беркутівців" у структурі нинішніх спеціальних сил поліції наразі складає трохи менше 30%.

Як повідомлялося, екс-співробітників "Беркута" звинувачують у розстрілі 39 учасників масових протестів на київському Майдані Незалежності та вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року.

У березні-квітні 2014 року правоохоронці затримали, а суд заарештував екс-співробітників "Беркута" Сергія Зінченка і Павла Аброськіна і їх командира Дмитра Садовника за підозрою у вбивствах на Інститутській. У вересні 2014 року Садовника суд відпустив під домашній арешт, а у жовтні він втік.

Згодом стало відомо, що РФ дала громадянство екс-командиру "Беркута" Садовнику та 9 екс-бійцям спецроти, обвинуваченим у розстрілі 48 активістів Євромайдана на Інститутській в Києві в лютому 2014 року.

Разом з тим у Святошинському суді розглядається справа щодо колишніх співробітників "Беркута" Павла Аброськіна, Сергія Зінченка, Олександра Маринченка, Сергія Тамтури і Олега Янишевського.

Читайте також: Справа №1. Влада не сприяє слідству у справі розстрілу Небесної сотні

Українська правда
Теми: судпрокуратураБеркутРосія
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