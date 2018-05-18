В суд направили дело 3 украинцев, которые переправили "беркутовца" в Беларусь

Генпрокуратура направила в суд обвинения против 3 украинцев, которые в августе 2017 года помогли "беркутовцу", разыскиваемому за преступления на Майдане, выехать в Беларусь.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ 18 мая.

Речь идет об уголовном производстве по ч. 2 ст. 332 УК (Незаконная переправка лиц через государственную границу).

"Три человека, в том числе бывший сотрудник Государственной пограничной службы, в августе 2017 года по предварительному сговору незаконно переправили через госграницу в Беларусь объявленного в розыск милиционера спецподразделения "Беркут", - сообщили в прокуратуре.

Экс-правоохранителя долгое время разыскивают за совершение тяжких преступлений, связанных с незаконным задержанием и причинением телесных повреждений активистам ОО "Автомайдана" и другим гражданам в январе 2014 года в Киеве.

Следствие выяснило, что в дальнейшем экс-милиционер переехал в Россию.

Обвиняемым грозит лишение свободы на срок от 5 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет.

Ранее в прокуратуре сообщили о завершении досудебного расследования по делу.

По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, количество "экс-беркутовцев" в структуре нынешних специальных сил полиции составляет чуть менее 30%.

Как сообщалось, экс-сотрудников "Беркута" обвиняют в расстреле 39 участников массовых протестов на киевском Майдане Независимости и ул. Институтской 20 февраля 2014 года.

В марте-апреле 2014 года правоохранители задержали, а суд арестовал экс-сотрудников "Беркута" Сергея Зинченко и Павла Аброськина и их командира Дмитрия Садовника по подозрению в убийствах на Институтской. В сентябре 2014 года суд отпустил Садовника под домашний арест, а в октябре он сбежал.

Впоследствии стало известно, что РФ дала гражданство экс-командиру "Беркута" Садовнику и 9 экс-бойцам спецроты, обвиняемым в расстреле 48 активистов Евромайдана на Институтской в ​​Киеве в феврале 2014 года.

Вместе с тем в Святошинском суде рассматривается дело в отношении бывших сотрудников "Беркута" Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского.

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