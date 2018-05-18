Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В суд направили дело 3 украинцев, которые переправили "беркутовца" в Беларусь

Пятница, 18 мая 2018, 15:29

Генпрокуратура направила в суд обвинения против 3 украинцев, которые в августе 2017 года помогли "беркутовцу", разыскиваемому за преступления на Майдане, выехать в Беларусь.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ 18 мая.

Речь идет об уголовном производстве по ч. 2 ст. 332 УК (Незаконная переправка лиц через государственную границу).

"Три человека, в том числе бывший сотрудник Государственной пограничной службы, в августе 2017 года по предварительному сговору незаконно переправили через госграницу в Беларусь объявленного в розыск милиционера спецподразделения "Беркут", - сообщили в прокуратуре.

Экс-правоохранителя  долгое время разыскивают за совершение тяжких преступлений, связанных с незаконным задержанием и причинением телесных повреждений активистам ОО "Автомайдана" и другим гражданам в январе 2014 года в Киеве.

Следствие выяснило, что в дальнейшем экс-милиционер переехал в Россию.

Обвиняемым грозит лишение свободы на срок от 5 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет.

Ранее в прокуратуре сообщили о завершении досудебного расследования по делу.

По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, количество "экс-беркутовцев" в структуре нынешних специальных сил полиции составляет чуть менее 30%.

Как сообщалось, экс-сотрудников "Беркута" обвиняют в расстреле 39 участников массовых протестов на киевском Майдане Независимости и ул. Институтской 20 февраля 2014 года.

В марте-апреле 2014 года правоохранители задержали, а суд арестовал экс-сотрудников "Беркута" Сергея Зинченко и Павла Аброськина и их командира Дмитрия Садовника по подозрению в убийствах на Институтской. В сентябре 2014 года суд отпустил Садовника под домашний арест, а в октябре он сбежал.

Впоследствии стало известно, что РФ дала гражданство экс-командиру "Беркута" Садовнику и 9 экс-бойцам спецроты, обвиняемым в расстреле 48 активистов Евромайдана на Институтской в ​​Киеве в феврале 2014 года.

Вместе с тем в Святошинском суде рассматривается дело в отношении бывших сотрудников "Беркута" Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского.

Читайте также: Дело №1. Власть не способствует следствию по делу расстрела Небесной сотни

Украинская правда
Темы: судпрокуратураБеркутРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
суд
Все государства-участники МУС обязаны задержать Путина и выдать Гааге - Кулеба
Дело Януковича о захвате власти в 2010 году пошло в суд
Расследование МУС является важным шагом к справедливости для украинских детей – глава МИД Германии
Последние новости
06:07
Израиль разрушил сеть туннелей ХАМАСа в Газе
05:31
ФотоРазрушения в многоэтажке Киева вызвал российский дрон, два человека ранены – КГВА 
04:57
В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW
04:01
ISW зафиксировал, что российские войска продвинулись на северо-западном фланге Авдеевки
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
Все новости...
Реклама: