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$800 тисяч хабаря для НАБУ: Генпрокуратура завершила розслідування

П'ятниця, 18 травня 2018, 15:52

Генеральна прокуратура спільно з Національним антикорупційним бюро завершили досудове розслідування щодо одеського контрабандиста Вадима Альперіна, який пропонував посадовцю НАБУ хабар у 800 тис доларів.

Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

Зазначається, що 17 травня слідчими Департаменту розслідування особливо важливих справ у сфері економіки ГПУ повідомлено підозрюваного та його захисників у кримінальному провадженні про завершення досудового розслідування та надано доступ до його матеріалів, якими володіє сторона обвинувачення.

У Генпрокуратурі додають, що за результатами відкриття прокурором матеріалів досудового розслідування підозрюваному та його захисникам буде вручено обвинувальний акт, який найближчим часом буде спрямовано на розгляд до суду.

Як повідомлялося, у листопаді 2017 року детективи Національного антикорупційного бюро України спільно із працівниками Генеральної прокуратури викрили особу, яка пропонувала співробітнику НАБУ неправомірну вигоду в розмірі 800 тисяч доларів США за припинення розслідування кримінального провадження, у якому накладено арешт на близько 450 мільйонів гривень, підконтрольних викритій особі підприємств.

Арештовані гроші належать двом десяткам одеських компаній-імпортерів, які контролює один із найвідоміших контрабандистів України.

Як повідомляв генпрокурор Юрій Луценко, мова йде про Вадима Альперіна.

Печерський райсуд Києва заарештував Альперіна на 60 діб із альтернативою внесення застави в 21 млн грн.

У грудні минулого року  бізнесмен після внесення застави вийшов з-під варти.

Детальніше читайте в матеріалі УП "Хабар на мільйон. Чому заарештували одеського "короля контрабанди" Альперіна"

Українська правда
Теми: ГенпрокуратураНАБУОдесахабарсуд
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