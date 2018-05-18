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$800 тысяч взятки для НАБУ: Генпрокуратура завершила расследование

Пятница, 18 мая 2018, 15:52

Генеральная прокуратура совместно с Национальным антикоррупционным бюро завершили досудебное расследование в отношении одесского контрабандиста Вадима Альперина, который предлагал должностному лицу НАБУ взятку в 800 тыс долларов.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Отмечается, что 17 мая следователями Департамента расследований особо важных дел в сфере экономики ГПУ сообщено подозреваемому и его защитникам в уголовном производстве о завершении досудебного расследования и предоставлен доступ к его материалам, которыми располагает сторона обвинения.

В Генпрокуратуре добавляют, что по результатам открытия прокурором материалов досудебного расследования подозреваемому и его защитникам будет вручен обвинительный акт, который в ближайшее время направят на рассмотрение в суд.

Как сообщалось, в ноябре прошлого года Национальное антикоррупционное бюро совместно с ГПУ разоблачило лицо, предлагавшее сотруднику НАБУ 800 тысяч долларов взятки за прекращение расследования уголовного производства, в котором наложен арест на сумму около 450 миллионов гривен, подконтрольных взяткодателю предприятий.

Арестованные деньги принадлежат двум десяткам одесских компаний-импортеров, которые контролирует один из самых известных контрабандистов Украины.

Как сообщал генпрокурор Юрий Луценко, речь идет о Вадиме Альперине.

Печерский райсуд Киева арестовал Альперина на 60 суток с альтернативой внесения залога в 21 млн грн.

В декабре бизнесмен после внесения залога вышел из-под стражи.

Детальнее читайте в материале УП "Взятка на миллион. Почему арестовали одесского "короля контрабанды" Альперина"

Украинская правда
Темы: ГенпрокуратураНАБУОдессавзяткасуд
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