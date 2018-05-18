Порошенко анонсував законопроект про колаборантів

Президент Петро Порошенко анонсував внесення до Верховної Ради законопроекту про колаборантів.

Про це він заявив під час зустрічі з керівництвом Меджлісу кримськотатарського народу, передає "Радіо Свобода".

"Розділимо ці дві речі. Перша річ – це буде закон про громадянство і захист українського громадянства. З іншого боку, законом про колаборантів ми врегулюємо питання щодо цієї, нехай і невеличкої, категорії громадян, але вони мають отримати абсолютну справедливу реакцію українського законодавства", – розповів Порошенко.

Крім того, він нагадав про законопроект щодо громадянства, який вносився на розгляд парламенту, але потім був відкликаний.

"В цьому проекті були норми, які з одного боку захищають не лише кримських татар, але і українців, які опинилися на окупованій території і були вимушені під тиском прийняти російське громадянство і закон має захистити їх. Але є окрема невеличка частина громадян, які добровільно стали колаборантами – пішли працювати в поліцію, ФСБ, незаконні органи влади", – сказав Порошенко.

Він додав, що цей законопроект відкликали і його будуть доопрацьовувати.

У Раді зареєстрований законопроект про заборону колабораціонізму. Його мета - заборона колабораціонізму у всіх його формах та встановлення кримінальної відповідальності за співпрацю з російською окупаційною владою в Криму та на непідконтрольній українській владі частині Донбасу.

Раніше Петро Порошенко у статусі невідкладного вніс до ВР законопроект №8297

Однак пізніше Порошенко відкликав свій законопроект №8297, яким пропонувалося дозволити припиняти громадянство українців, які мають паспорти інших держав та беруть участь у виборах цих країн.