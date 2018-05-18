Порошенко анонсировал законопроект о коллаборационистах

Президент Петр Порошенко анонсировал внесение в Верховную Раду законопроекта о коллаборационистах.

Об этом он заявил во время встречи с руководством Меджлиса крымскотатарского народа, передает "Радио Свобода".

"Разделим эти две вещи. Первая вещь - это будет закон о гражданстве и защите украинского гражданства. С другой стороны, законом о коллаборационистах мы урегулируем вопрос по этой, пусть и небольшой, категории граждан, но они должны получить абсолютную справедливую реакцию украинского законодательства", - рассказал Порошенко.

Кроме того, он напомнил о законопроекте о гражданстве, который вносился на рассмотрение парламента, но затем был отозван.

"В этом проекте были нормы, с одной стороны, которые защищают не только крымских татар, но и украинцев, которые оказались на оккупированной территории и были вынуждены под давлением принять российское гражданство и закон должен защитить их. Но есть отдельная небольшая часть граждан, которые добровольно стали коллаборационистами - пошли работать в полицию, ФСБ, незаконные органы власти ", - сказал Порошенко.

Он добавил, что этот законопроект отозвали и его будут дорабатывать.

В Раде зарегистрирован законопроект о запрете коллаборационизма. Его цель - запрет коллаборационизма во всех его формах и установления уголовной ответственности за сотрудничество с российской оккупационной властью в Крыму и на неподконтрольной украинской власти части Донбасса.

Ранее Порошенко в статусе неотложного внес в ВР законопроект №8297

Однако позже Порошенко отозвал свой законопроект №8297, которым предлагалось разрешить прекращать гражданство украинцев, которые имеют паспорта других государств и участвуют в выборах этих стран.