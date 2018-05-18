Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Порошенко анонсировал законопроект о коллаборационистах

Пятница, 18 мая 2018, 19:57

Президент Петр Порошенко анонсировал внесение в Верховную Раду законопроекта о коллаборационистах.

Об этом он заявил во время встречи с руководством Меджлиса крымскотатарского народа, передает "Радио Свобода".

"Разделим эти две вещи. Первая вещь - это будет закон о гражданстве и защите украинского гражданства. С другой стороны, законом о коллаборационистах мы урегулируем вопрос по этой, пусть и небольшой, категории граждан, но они должны получить абсолютную справедливую реакцию украинского законодательства", - рассказал Порошенко.

Кроме того, он напомнил о законопроекте о гражданстве, который вносился на рассмотрение парламента, но затем был отозван.

"В этом проекте были нормы, с одной стороны, которые защищают не только крымских татар, но и украинцев, которые оказались на оккупированной территории и были вынуждены под давлением принять российское гражданство и закон должен защитить их. Но есть отдельная небольшая часть граждан, которые добровольно стали коллаборационистами - пошли работать в полицию, ФСБ, незаконные органы власти ", - сказал Порошенко.

Он добавил, что этот законопроект отозвали и его будут дорабатывать.

В Раде зарегистрирован законопроект о запрете коллаборационизма. Его цель - запрет коллаборационизма во всех его формах и установления уголовной ответственности за сотрудничество с российской оккупационной властью в Крыму и на неподконтрольной украинской власти части Донбасса.

Ранее Порошенко в статусе неотложного внес в ВР законопроект №8297

Однако позже Порошенко отозвал свой законопроект №8297, которым предлагалось разрешить прекращать гражданство украинцев, которые имеют паспорта других государств и участвуют в выборах этих стран.

Темы: Порошенкозаконодательство
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Порошенко
Найем об оскорблениях "порохоботов" в сети: "Порошенко должен понести за это политическую ответственность"
Александр Мартыненко: как руководят президенты, роль Ермака, политика за кулисами
Украина и ее "если бы"
Последние новости
06:07
Израиль разрушил сеть туннелей ХАМАСа в Газе
05:31
ФотоРазрушения в многоэтажке Киева вызвал российский дрон, два человека ранены – КГВА 
04:57
В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW
04:01
ISW зафиксировал, что российские войска продвинулись на северо-западном фланге Авдеевки
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
Все новости...
Реклама: