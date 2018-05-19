В авіакатастрофі на Кубі українці не постраждали - МЗС

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Субота, 19 травня 2018, 08:55

Серед пасажирів та членів екіпажу Boeing-737, який зазнав катастрофи на Кубі, громадян України не було.

Про це 19 травня УП повідомив начальник управління Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.

"За інформацією МЗС Куби, українців не було серед пасажирів та членів екіпажу Boeing 737, який зазнав катастрофи 18 травня", - повідомив він. 

Нагадаємо, 18 травня на Кубі після зльоту з аеропорту Гавани розбився і вибухнув літак "Боїнг-737".

Як повідомила агенція Reuters з посиланням на кубинське телебачення, на борту перебували 105 пасажирів, серед яких 5 дітей, та 9 членів екіпажу.

Державні ЗМІ Куби повідомили, що всі члени екіпажу літака були громадянами іноземної держави, але не уточнили, якої саме.

За попередніми даними, троє пасажирів вижили

В МЗС України повідомляли, що МЗС Куби та авіакомпанія не повідомляють про громадянство загиблих і постраждалих.

Українська правда
Теми: авіа жертви МЗС
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