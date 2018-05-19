В авиакатастрофе на Кубе украинцы не пострадали - МИД

Среди пассажиров и членов экипажа Boeing-737, потерпевшего катастрофу на Кубе, граждан Украины не было.

Об этом 19 мая УП сообщил начальник управления Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

"По информации МИД Кубы, украинцев не было среди пассажиров и членов экипажа Boeing 737, потерпевшего крушение 18 мая", - сообщил он.

Напомним, 18 мая на Кубе после вылета из аэропорта Гаваны разбился и взорвался самолет "Боинг-737", на его борту находились 104 пассажира и 9 членов экипажа.

Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на кубинское телевидение, на борту находились 105 пассажиров, среди которых 5 детей, и 9 членов экипажа.

Государственные СМИ Кубы сообщили, что все члены экипажа самолета были гражданами иностранного государства, но не уточнили, какой именно.

По предварительным данным, трое пассажиров выжили.

В МИД Украины сообщали, что МИД Кубы и авиакомпания не сообщают о гражданстве погибших и пострадавших.