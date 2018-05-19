В авиакатастрофе на Кубе украинцы не пострадали - МИД

268 просмотров
Суббота, 19 мая 2018, 08:55

Среди пассажиров и членов экипажа Boeing-737, потерпевшего катастрофу на Кубе, граждан Украины не было.

Об этом 19 мая УП сообщил начальник управления Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

"По информации МИД Кубы, украинцев не было среди пассажиров и членов экипажа Boeing 737, потерпевшего крушение 18 мая", - сообщил он.

Напомним, 18 мая на Кубе после вылета из аэропорта Гаваны разбился и взорвался самолет "Боинг-737", на его борту находились 104 пассажира и 9 членов экипажа.

Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на кубинское телевидение, на борту находились 105 пассажиров, среди которых 5 детей, и 9 членов экипажа.

Государственные СМИ Кубы сообщили, что все члены экипажа самолета были гражданами иностранного государства, но не уточнили, какой именно.

По предварительным данным, трое пассажиров выжили.

В МИД Украины сообщали, что МИД Кубы и авиакомпания не сообщают о гражданстве погибших и пострадавших.

Украинская правда
Темы: авиа жертвы МИД
powered by lun.ua
По теме
Катастрофа самолета на Кубе: консул проверяет, были ли на борту украинцы 19 мая 2018, 00:16
Трое пассажиров "Боинга" на Кубе выжили - СМИ 18 мая 2018, 22:47
Overtime: главные экономические события дня 18 мая 2018, 22:09
Все новости
Главные новости
В авиакатастрофе на Кубе украинцы не пострадали - МИД
ООС: Боевики применили минометы и артиллерию, потерь нет
Омбудсмен РФ заявила, что Балух питается "по специальной схеме"
Суд обязал СБУ открыть дело против лидера С14 из-за задержания Лусварги - адвокат
Все новости
психология

10 признаков того, что вы умнее, чем думаете о себе

акция

Дайте два: акции и скидки недели