Ремонт на ДФС проведуть у присутності місії ОБСЄ

У неділю на Донецькій фільтрувальній станції проводяться ремонтні роботи, ремонт на хлоропроводі буде проведено за присутності представників місії ОБСЄ та ДержНС.

Про це повідомили у МінТОТ з посиланням на дані КП "Вода Донбасу".

"Проводяться ремонтні роботи на трансформаторах. Після відновлення електропостачання на Донецькій фільтрувальній станції буде проведено ремонт на хлоропроводі, за присутності ОБСЄ та ДСНС", - йдеться у повідомленні.

За даними Авдіївської військово-цивільної адміністрації, ситуація з водою в Авдіївці контрольована, гострого дефіциту немає, жителі міста завчасно запаслися водою.

У свою чергу у штабі Операції Об'єднаних сил заявили, що бойовики ОРДЛО дестабілізують ситуацію у 15-км зоні навколо ДФС поблизу Авдіївки.

"Близько 5:20 ранку противник здійснив 20 пострілів по цьому району з РСЗВ "Град". Обстріл району ДФС противник здійснював попри встановлення у цьому районі чергового режиму тиші, рішення про яке було прийняте днем раніше", - заявили у штабі.

Як зазначає українська сторона СЦКК, на території "Донецької фільтрувальної станції" зберігається понад 5,8 тонн рідинного хлору, який використовується для очищення води.

"У разі пошкодження ємкостей з цією потенційно небезпечною речовиною без води може залишиться майже 500 тис. місцевого населення по обидві сторони лінії зіткнення", - зазначили в СЦКК.

У Міністерстві у справах окупованих територій повідомляли, що роботу ДФС було призупинено за станом на 10:00 18 травня, а водозабезпечення населення Авдіївки здійснюється з резервуарів, води в яких вистачить на 3 дні.