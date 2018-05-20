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Ремонт на ДФС проведут в присутствии миссии ОБСЕ

Воскресенье, 20 мая 2018, 14:44

В воскресенье на Донецкой фильтровальной станции проводятся ремонтные работы, ремонт на хлоропроводе будут проведены в присутствии представителей миссии ОБСЕ и ГосЧС.

Об этом сообщили в МинТОТ со ссылкой на данные КП "Вода Донбасса".

"Проводятся ремонтные работы на трансформаторах. После восстановления электроснабжения на Донецкой фильтровальной станции будет произведен ремонт на хлоропроводе, в присутствии ОБСЕ и ГСЧС", - говорится в сообщении.

По данным Авдеевской военно-гражданской администрации, ситуация с водой в Авдеевке контролируемая, острого дефицита нет, жители города заблаговременно запаслись водой.

В свою очередь в штабе операции Объединенных сил заявили, что боевики ОРДЛО дестабилизируют ситуацию в 15-км зоне вокруг ДФС вблизи Авдеевки.

"Около 5:20 утра противник совершил 20 выстрелов по этому району из РСЗО "Град". Обстрел района ДФС противник осуществлял несмотря на установление в этом районе очередного режима тишины, решение о котором было принято днем ​​ранее", - заявили в штабе.

Как отмечает украинская сторона СЦКК, на территории "Донецкой фильтровальной станции" хранится более 5,8 тонн жидкого хлора, используемого для очистки воды.

"В случае повреждения емкостей с этим потенциально опасным веществом без воды может остаться почти 500 тыс. местного населения по обе стороны линии соприкосновения", - отметили в СЦКК.

В Министерстве по делам оккупированных территорий сообщали, что работа ДФС была приостановлена по состоянию на 10:00 18 мая, а водообеспечения населения Авдеевки осуществляется из резервуаров, воды в которых хватит на 3 дня.

Украинская правда
Темы: ОРДЛООБСЕМинские соглашения
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