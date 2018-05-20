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Порошенко: Моя місія - Україна поза зоною тяжіння до Російської імперії

Неділя, 20 травня 2018, 14:55

Україна перегляне усі міжнародні договори, укладені в рамках СНД і вийде з тих, де є невідповідність національним інтересам держави.

Про це 20 травня заявив президент України Петро Порошенко під час заходів з вшанування пам’яті жертв політичних репресій у Биківні.

"Моя місія - зробити так, щоби Україна безповоротно вийшла зі смертельно небезпечної зони тяжіння до Російської імперії", - заявив Порошенко. 

"Починаючи з Біловезької пущі Україна розглядала СНД як інструмент цивілізованого розлучення з імперією. Цивілізованого з російської вини не вийшло, Москва прагнула перетворити Співдружність на оновлену імперію, де б усі звіряли годинники за Спаською вежею Кремля", - заявив він.

За словами Порошенка, тому Україна не ратифікувала Статут СНД, не стала і не збиралася ставати повноцінною учасницею СНД.

"Тепер ми уважно переглянемо усі міжнародні договори, укладені в рамках СНД, і вийдемо із тих, в яких знайдемо бодай найменшу невідповідність національним інтересам", - підкреслив глава держави. 

Раніше президент України заявив, що підписав указ про відкликання усіх представників України з усіх статутних органів СНД.

У свою чергу у Співдружності незалежних держав заявили, що в апараті виконкому СНД наразі немає працівників від України.

За словами керівника прес-служби СНД Володимира Ніканорова,  2014 року Україна відкликала попередніх представників,  не призначивши нових. 

Теми: ПорошенкоРосіяСНД
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