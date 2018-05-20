Порошенко: Моя миссия - Украина вне зоны тяготения к Российской империи

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Воскресенье, 20 мая 2018, 14:55

Украина пересмотрит все международные договоры, заключенные в рамках СНГ и выйдет из тех, где есть несоответствие национальным интересам государства.

Об этом 20 мая заявил президент Украины Петр Порошенко во время мероприятий по чествованию памяти жертв политических репрессий в Быковне.

"Моя миссия - сделать так, чтобы Украина безвозвратно вышла из смертельно опасной зоны тяготения к Российской империи", - заявил Порошенко.

"Начиная с Беловежской пущи Украина рассматривала СНГ как инструмент цивилизованного развода с империей. Цивилизованного по вине российской стороны не получилось, Москва стремилась превратить Содружество в обновленную империю, где бы все сверяли часы по Спасской башней Кремля", - заявил он.

По словам Порошенко, поэтому Украина не ратифицировала Устав СНГ, не стала и не собиралась становиться полноценной участницей СНГ.

"Теперь мы внимательно просмотрим все международные договоры, заключенные в рамках СНГ, и выйдем из тех, в которых найдем хотя бы малейшее несоответствие национальным интересам", - подчеркнул глава государства.

Ранее президент Украины заявил, что подписал указ об отзыве всех представителей Украины из всех уставных органов СНГ.

В свою очередь в Содружестве независимых государств заявили, что в аппарате исполкома СНГ нет работников от Украины.

По словам руководителя пресс-службы СНГ Владимира Никанорова, в 2014 году Украина отозвала предыдущих представителей, не назначив новых.

Темы: Порошенко Росcия СНГ
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