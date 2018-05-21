Хуг: Прошедшая неделя на Донбассе была худшей с начала года

Прошедшая неделя на Донбассе была худшей с начала года – наблюдатели зафиксировали 7,7 тысячи нарушений режима тишины.

Об этом на брифинге 21 мая заявил первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг.

"Прошедшая неделя была худшей за этот год с точки зрения многих показателей. В целом мы зафиксировали практически 7,7 тысячи нарушений режима прекращения огня", - сказал он.

По словам Хуга, в отдельные дни уровень насилия напоминал тот этап конфликта, "который, мы думали, уже давно остался в прошлом".

"Ночью в среду и рано утром в четверг наблюдатели в Светлодарске слышали почти 500 взрывов и примерно 860 выстрелов и очередей из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия", - заявил представитель ОБСЕ.

Также, по его словам, особое беспокойство вызвала ситуация в Горловке, где в последнее время было относительно тихо.

"Ночью в четверг и утром в пятницу наблюдатели услышали около 140 взрывов, большинство от артиллерийских и танковых ударов", - сказал Хуг.

Он обратил внимание на обстрел боевиками жилых кварталов на Донбассе, в результате чего погибли двое мирных жителей, а также школы и Донецкой фильтровальной станции, что может привести к катастрофе.

Хуг убежден, что войну в Донбассе можно остановить только путем диалога.