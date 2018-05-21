Чубаров про затримання в Криму: Росія відводить увагу від нових репресій

Лідер Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров прокоментував звинувачення російського ФСБ про "створення екстремістської групи" в Криму і назвав такі дії Росії спробою дискредитації Меджлісу перед міжнародною спільнотою.

Про це він написав у Facebook.

"Однією з цілей розгорнутих в Криму в ці дні нових репресій і провокацій проти кримських татар є спроба дискредитації Меджлісу кримськотатарського народу перед міжнародним співтовариством", - написав Чубаров.

Вранці 21 травня ФСБ Росії звинуватило помічника депутата Верховної ради України Мустафи Джемілєва Ерола Велієва в створенні екстремістської групи в Криму.

За даними ФСБ, група нібито була сформована в Харкові за вказівкою лідера Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова і за підтримки СБУ.

Чубаров вважає, що справа ФСБ проти українців покликана відвернути увагу від нових репресій і провокацій, що розгортаються в окупованому Росією Криму.

21 травня окупанти Криму проводили обшуки в будинку активіста "Кримської солідарності" Сервера Мустафаєва в Бахчисараї і у Едема Смаілова в селі Долинне.

За інформацією Чубарова, "Смаілов ще знаходиться в своєму будинку, повному співробітників ФСБ".

"Кримська солідарність" повідомляє, що активістів заарештували.

Їх затримали за підозрою в участі в забороненій в РФ організації "Хізб ут-Тахрір аль-Ісламі" й "інкримінується вчинення злочину, передбаченого частиною 2 статті 205.5 КК РФ ("Участь в діяльності терористичної організації").