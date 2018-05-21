Чубаров о задержаниях в Крыму: Россия отводит внимание от новых репрессий  

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Понедельник, 21 мая 2018, 15:31

Лидер Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров прокомментировал обвинения российского ФСБ о "создание экстремистской группы" в Крыму и назвал такие действия России попыткой дискредитации Меджлиса перед международным сообществом.

Об этом он написал в Facebook.

"Одной из целей разворачиваемых в Крыму в эти дни новых репрессий и провокаций против крымских татар является попытка дискредитации Меджлиса крымскотатарского народа перед международным сообществом", - написал Чубаров.

Утром 21 мая ФСБ России обвинило помощника депутата Верховной рады Украины Мустафы Джемилева Эрола Велиева в создании экстремистской группы в Крыму.

По данным ФСБ, группа якобы была сформирована в Харькове по указанию лидера Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова и при поддержке СБУ.

Чубаров считает, что дело ФСБ против украинцев призвано отвести внимание от новых репрессий и провокаций, разворачиваемых в оккупированном Россией Крыму.

21 мая оккупанты Крыма проводили обыски в доме активиста "Крымской солидарности" Сервера Мустафаева в Бахчисарае и у Эдема Смаилова в селе Долинное.

По информации Чубарова, "Смаилов еще находится в своем доме, полном сотрудниками ФСБ".

"Крымская солидарность" сообщает, что активистов арестовали.

Их задержали по подозрению в участии в запрещенной в РФ организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", которым "инкриминируется совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.5 УК РФ ("Участие в деятельности террористической организации").

Украинская правда
Темы: Крым Меджлис ФСБ Чубаров
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