Закон про Антикорупційний суд повністю узгодили з Венеціанкою

Переговори спікера Верховної Ради Андрія Парубія з представниками Венеціанської комісії та авторами законопроекту про Антикорупційний суд пройшли конструктивно і в найближчі дні закон обговорять з представниками МВФ.

Про це в понеділок заявив директор фонду "Інновації і розвиток" Георгій Вашадзе, який брав участь в розробці законопроекту, повідомляє "Інтерфакс".

"У нас є повне порозуміння з Венеціанською комісією. Ми домовилися, що ці питання ... будуть обговорені на комітеті сьогодні... Венеціанська комісія попросила, щоб все це обговорили з представниками, юристами МВФ", - сказав Вашадзе.

Також він повідомив, що як тільки в США настане ранок, будуть проведені онлайн-переговори з представниками Міжнародного валютного фонду.

Вашадзе сподівається, що в результаті переговорів з представниками МВФ буде знайдена спільна позиція щодо кворуму і кількості голосів, необхідних за подолання вето, якщо кандидатуру претендента на посаду судді Вищого антикорупційного суду ветує Рада міжнародних експертів, і якщо Рада не підтримує цього претендента.

За його словами, законопроект про Антикорупційний суд гарантує повну незалежність цього суду.

Він також повідомив, що за пропозицією президента Петра Порошенка законопроект обумовлює, що міжнародні експерти будуть отримувати зарплату. Вона становитиме $ 7000 в місяць, а також будуть оплачуватися їх проживання і перельоти.

22 грудня 2017 року президентський проект закону про Вищий антикорупційний суд зареєстрували у Верховній Раді. Також у парламенті зареєстрували 4 альтернативні законопроекти від депутатів.

Низка міжнародних партнерів України виступили з жорсткими вимогами до Києва через президентський законопроект.

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1 березня 2018 року народні депутати підтримали в першому читанні внесений президентом Петром Порошенком законопроект про Антикорупційний суд.

Порошенко заявив, що не допустить зволікання з голосуванням за законопроект у другому читанні.