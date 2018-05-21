Закон об Антикорупционном суде полностью согласовали с Венецианкой

Переговоры спикера Верховной Рады Андрея Парубия с представителями Венецианской комиссии и авторами законопроекта об Антикоррупционном суде прошли конструктивно и в ближайшие дни закон обсудят с представителями МВФ.

Об этом в понедельник заявил директор фонда "Инновации и развитие" Георгий Вашадзе, участвовавший в разработке законопроекта, сообщает "Интерфакс".

"У нас есть полное согласие с Венецианской комиссией. Мы договорились, что эти вопросы… будут обсуждены на комитете сегодня… Венецианская комиссия попросила, чтобы все это обсудили с представителями, юристами МВФ", - сказал Вашадзе.

Также он сообщил, что как только в США наступит утро, будут проведены онлайн-переговоры с представителями Международного валютного фонда.

Вашадзе надеется, что в результате переговоров с представителями МВФ будет найдена общая позиция относительно кворума и количества голосов, необходимых за преодоление вето, если кандидатуру претендента на должность судьи Высшего антикоррупционного суда ветирует Совет международных экспертов, и если Совет не поддерживает этого претендента.

По его словам, законопроект об антикоррупционном суде гарантирует полную независимость этого суда.

Он также сообщил, что по предложению президента Петра Порошенко законопроект оговаривает, что международные эксперты будут получать зарплату. Она будет составлять $7000 в месяц, а также будут оплачиваться их проживание и перелеты.

22 декабря 2017 года президентский проект закона о Высшем антикоррупционном суде зарегистрировали в Верховной Раде. Также в парламенте зарегистрировали 4 альтернативных законопроекта от депутатов.

Ряд международных партнеров Украины выступили с жесткими требованиями к Киеву из-за президентского законопроекта.

Читайте также "Страшный антикоррупционный суд. Почему Украина ссорится с Западом"

1 марта 2018 года народные депутаты поддержали в первом чтении внесенный президентом Петром Порошенко законопроект об Антикоррупционном суде.

Порошенко заявил, что не допустит промедления с голосованием за законопроект во втором чтении.