Суд відмовився повертати 7 мільйонів застави родичам Розенблата

Суд відмовив у поверненні застави на суму 7 мільйонів гривень, яку за нардепа Борислава Розенблата внесли його родичі.

Про це повідомляє у Facebook прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

За даними САП, 21 травня відбулося судове засідання з розгляду клопотання захисту заставодавців, близьких родичів депутата, про повернення коштів.

"Суд, вислухавши доводи сторін, відмовив у поверненні застави у розмірі 7 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Народний депутат підозрюється в одержання неправомірної вигоди та зловживанні впливом.

16 лютого 2018 року Спеціальна антикорупційна прокуратура завершила досудове розслідування у справі нардепів Борислава Розенблата і Максима Полякова.

Антикорупційні органи заявили, що Борислав Розенблат і депутат від "Народного фронту" Максим Поляков вимагали хабар від компанії-нерезидента за видобуток бурштину в Україні.

24 липня 2017 року нардеп заявив, що його родина внесла за нього заставу у розмірі 7 мільйонів гривень.