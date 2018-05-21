Суд відмовився повертати 7 мільйонів застави родичам Розенблата

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Понеділок, 21 травня 2018, 17:44

Суд відмовив у поверненні застави на суму 7 мільйонів гривень, яку за нардепа Борислава Розенблата внесли його родичі.

Про це повідомляє у Facebook прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

За даними САП, 21 травня відбулося судове засідання з розгляду клопотання захисту заставодавців, близьких родичів депутата, про повернення коштів.

"Суд, вислухавши доводи сторін, відмовив у поверненні застави у розмірі 7 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Народний депутат підозрюється в одержання неправомірної вигоди та зловживанні впливом.

Теми: Розенблат суд Верховна Рада
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