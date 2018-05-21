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Суд отказался возвращать 7 миллионов залога родственникам Розенблата

Понедельник, 21 мая 2018, 17:44

Суд отказал в возвращении залога на сумму 7 миллионов гривень, который за нардепа Борислава Розенблата внесли его родственники.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

По данным САП, 21 мая состоялось судебное заседание по рассмотрению ходатайства защиты залогодателей, близких родственников депутата, о возврате средств.

"Суд, выслушав доводы сторон, отказал в возвращении залога в размере 7 млн грн", - говорится в сообщении.

Как известно, народный депутат подозревается в получении неправомерной выгоды и злоупотреблении влиянием.

16 февраля 2018 года Специальная антикоррупционная прокуратура завершила досудебное расследование по делу нардепов Борислава Розенблата и Максима Полякова.

Антикоррупционные органы заявили, что Борислав Розенблат и депутат от "Народного фронта" Максим Поляков требовали взятку от компании-нерезидента за добычу янтаря в Украине.

24 июля нардеп заявил, что его семья внесла за него залог в размере 7 миллионов гривен.

Украинская правда
Темы: РозенблатсудВерховная Рада
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